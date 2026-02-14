我是廣告 請繼續往下閱讀

春節用電落在全年低檔，台電趁電力最不緊繃的空檔全面啟動機組大修，農曆年假期間從北到南動員近600人進駐多座電廠，拚在夏季尖峰前把關設備健康度，同時仍維持全台穩定供電。台電指出，9天連假期間每天仍有逾4000名同仁輪值在崗，確保供電不中斷。由於過年期間工商業用電明顯下滑，台電預估年假整體平均用電將低於2700萬瓩，備轉容量率可維持在14%以上，因此除維持必要機組運轉，也把握此時安排設備「進廠保養」，強化後續供電韌性。在檢修規劃上，台電說明，發電機組一般約兩年需進行一次大修，平均約4年則會再往下做更深度的「全開蓋大修」；但大型機組不可能像車輛直接送進修車廠，需由台電專責團隊到各電廠就地施工。台電也提到，成立40年的電力修護體系長年負責跨廠支援，如同分批移動的檢修隊伍，日夜輪班在最短時間內完成保養，並確保作業安全。台電表示，因應氣候變遷與每年6月至9月用電尖峰壓力，機組大修排程必須在一年約8個月的可利用窗口內完成，春節因用電相對最低，成為安排大型檢修的關鍵時段。今年檢修團隊分別進駐桃園大潭、高雄南部及大林等電廠，同步協助民營嘉惠電廠進行大修，目標是讓各廠機組在新年度維持最佳狀態。以大潭電廠燃氣8號機為例，台電指出這次動員超過200人，規劃逾3個月的保固大修，並為該機組自2024年運轉後首次進行開蓋檢查。作業內容包含吊出氣渦輪與汽輪機轉子等關鍵部位進行檢視，並對軸承、動靜葉片及重要熱元件等執行非破壞檢測，全面確認新機組運轉一年後的零組件狀況，確保後續持續提供穩定、低碳且高效率的電力。台電強調，年假期間除檢修作業外，也已就電源供應、電網運轉、調度安排及突發停電應變等面向完成整備，讓民眾在春節期間安心用電、穩定來電。