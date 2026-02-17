我是廣告 請繼續往下閱讀

行天宮機能強勁 交易量 166 戶奪冠

▲行天宮位於台北市中山區核心地段，周邊商辦林立，加上第一殯儀館遷移，周邊住宅交易最熱絡。（圖／永慶房產集團提供）

龍山寺 6 字頭親民價 成北市房價凹陷區

▲台北五大廟宇周邊房市價量一覽。（圖／永慶房產集團提供）

松山慈祐宮單價 82 萬居冠 交易量僅排第三

大年初一，傳統習俗要到廟宇「走春」祈求平安，龐大人流也帶動了周邊房市發展。永慶房產集團盤點 2025 年台北市五大知名廟宇周邊房市表現，結果出現有趣的「量價脫鉤」現象：房價最高的「松山慈祐宮」因單價站上 8 字頭，交易量僅排名第三；反觀位於中山區的「行天宮」以 166 戶交易量拿下買氣冠軍 。而想撿便宜的民眾，則紛紛湧向「艋舺龍山寺」，使其以親民的 6 字頭房價，成為北市少見的房價凹陷區與熱門購屋標的 。根據實價登錄資料統計，2025 年台北五大廟宇周邊房市中，交易最熱絡的非「行天宮」莫屬。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，行天宮位於台北市，周邊商辦林立，加上鄰近，生活機能與交通優勢明顯 。值得注意的是，隨著，原址未來的都市發展潛力備受期待，有望為周邊房市帶來開發利益。數據顯示，行天宮周邊去年累計交易量達 166 戶，排名五大廟宇之首，對於預算有限的購屋族來說，萬華區的「艋舺龍山寺」周邊提供了相對親民的選擇。陳金萍表示，萬華區是台北市房價的凹陷區，龍山寺周邊步行即可抵達捷運龍山寺站與萬華火車站，且鄰近新富市場及多個觀光夜市，生活便利性高 。2025 年該區以 141 戶的交易量排名第二，，是五大廟宇周邊房價最親民的區域。此外，因至於大眾熟知的「松山慈祐宮」，雖然周邊擁有饒河夜市、五分埔商圈，以及捷運松山站與台鐵的雙鐵優勢，生活機能極其成熟，但高昂的房價也稍微抑制了交易量能 。數據顯示，，2025 年累計交易量 112 戶，在五大廟宇中排名第三 。此外，大同區的「」與「」周邊，近年隨著社區活化與文創發展，房市也呈現獨特風貌。。專家建議，民眾在新年走春之餘，若有意在廟宇周邊置產，除了考量價格，亦可觀察周邊的生活氛圍與未來發展。