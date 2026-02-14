我是廣告 請繼續往下閱讀

今日下午重點壅塞路段為國 1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城；國6西向東草屯-霧峰系統；國10 西向仁武至左營端等路段；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

春節連續假期首日，今（14）日截至上午11時，國道全線交通量為35.8百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里，而國道多處路段事故造成車流一度回堵，高公局指出，國1南向楊梅-新竹等6路段為今天下午重點壅塞路段，呼籲「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」高公局表示，上午國道車多路段主要為國1南向湖口服務區-新竹、彰化系統至埔鹽系統，其餘路段行車大致順暢。高公局指出，均導致車輛回堵影響整體車流。高公局判斷，高公局提醒，連假期間各國道皆可能出現相當大的交通量，呼籲民眾：「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。」高公局也再次重申，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度依賴輔助駕駛系統，同時保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。