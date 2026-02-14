我是廣告 請繼續往下閱讀

中國農曆春節9天連假登場，出境旅遊人數預計將突破新高，由於中日關係高度緊張，春節期間估有25萬人赴韓國旅遊，消費額有望飆破3.3億美元，泰國、澳洲、俄羅斯也是熱門目的地。中國將於15日開始長達9天的農曆春節假期，彭博社報導，由於中日關係緊張，韓國預計將成為中國春節假期的旅遊首選，市場調查機構華凱營銷（China Trading Desk）的數據顯示，9天連假預計有23至25萬人前往韓國旅遊，相比去年增長52%。華凱營銷也指出，春節假期一週內，中國遊客在韓國的消費金額預計將突破3.3億美元（約新台幣103億元），超過在日本預估的2.5至3億美元消費額。據中國官方預估，今年為期40天的春運高峰期，將出現破紀錄的95億人次旅運量，與去年的90.2億人次相比顯著成長。雖然中國演員王星曾在泰國被綁架到柬埔寨，引發旅遊安全疑慮。但上海春秋春秋國際旅行社副總經理周衛紅表示，泰國再度成為中國人出國旅遊的熱門目的地，主要因為氣候溫暖，此時中國大部分地區仍處於寒冬。不少中國人也選擇向北方飛行，旅遊平台上的赴俄行程訂單數量，較去年同期成長超過1倍，旅遊研究機構Dragon Trail Research行銷總監帕魯里斯-庫克（Sienna Parulis-Cook）指出，今年剩下時間可能會看到更多中國人赴俄旅遊，這與莫斯科去年12月宣佈對中國遊客免簽有關。此外，中國最大旅遊訂票網站「攜程集團」（Trip.com Group）數據顯示，長途旅遊需求反彈，前往澳洲的遊客年增逾100%。由於日圓疲弱，過去日本一直是中國遊客的熱門旅遊目的地，但在外交關係緊張、中國官方發布旅遊禁令的狀況下，春節期間赴日旅遊的中國人將比去年下降60％。2月2日起的一周內，中日航班數較去年同期大減49.2%，去年春節期間營運的58條航線更全數停飛。