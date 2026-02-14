我是廣告 請繼續往下閱讀

在台灣棒球的歷史之中，世界棒球經典賽（WBC）始終是凝聚國人情感的最強大媒介。每當國旗歌在球場響起，球迷渴望的往往不只是勝利，而是在面對日本、韓國等宿敵時，那份燃燒鬥志、戰至最後一刻的英雄氣概。回首過去五屆賽事，中華隊雖然幾經起伏，但有幾場比賽即便最終未能寫下勝利結局，卻因為那份「差一點就贏了」的遺憾與不屈，成為台灣球迷心中永遠無法抹滅的集體記憶。如果要選出經典賽史上最令人扼腕的一戰，2013年在東京巨蛋上演的「台日大戰」絕對是首選。當年由總教練謝長亨率領的中華隊，在複賽首場遭遇由日職全明星組成的日本隊。當時仍處於生涯重建期的「沈默王牌」王建民，展現了巔峰時期的伸卡球威力，主投6局僅被敲出6支安打、無失分，徹底封鎖了日本武士隊。中華隊在第3局靠著陽岱鋼的關鍵推進先拔頭籌，第5局再由彭政閔敲出安打擴大領先，讓全台球迷一度看到「在東京擊敗日本」的曙光。不過，比賽後段風雲變色，日本隊在第8局追平，隨後周思齊從田中將大手中敲出帶有打點的超前安打，再度點燃希望之火。可惜在第9局兩出局後，日本隊發動大膽的盜壘戰術成功，隨後井端弘和擊出帶有打點的追平安打，將比賽拖入延長。中華隊最終在第10局以3：4惜敗。那一夜，無數球迷在電視機前流下不甘的淚水，但這場高水準的頂尖對決，也贏得日本媒體的高度致敬，更被公認為經典賽史上最精彩的對決之一。同樣發生在2013年，預賽在台中洲際球場上演的台韓大戰，則是另一種韌性的展現。當時中華隊只要不輸超過5分就能晉級，但對於台灣球迷而言，「贏韓國」是一份超越戰績的民族情感。先發投手陽耀勳在第3局因左手手指破皮出血，在球褲與球衣上留下鮮紅血跡，卻仍堅持投球的精神，至今仍是經典賽的熱血代名詞。隨後郭泓志在第8局遭遇韓國隊姜正浩的一記兩分砲反超，讓中華隊最終以2：3落敗。儘管比分落敗，但中華隊靠著較佳的對戰優質率（TQB）首度挺進八強。這場比賽最令人印象深刻的，莫過於賽後主播徐展元在鏡頭前情緒激動、含淚喊出的那句：「我真的好想贏韓國！」這句話瞬間引爆了全台球迷的共鳴，也定義了那一代中華英雄在國際賽場上背負的龐大壓力與強烈鬥志。那件染血的球衣，至今依然提醒著球迷，台灣投手在面對強敵時是何等視死如歸。2017年中華隊在首爾高尺巨蛋遭遇了艱難的「首爾慘案」，接連負於以色列與荷蘭後，最後一場面對地主韓國隊。雖然晉級無望，但中華隊並未放棄。在面對宿敵韓國的比賽中，中華隊打線徹底爆發，包括蔣智賢與林哲瑄都有出色表現，兩隊激戰到9局平手進入延長賽。儘管最終在第10局被金泰均敲出兩分全壘打，以8：11落敗，但中華隊在那場比賽展現出的反擊能力，讓地主球迷驚出一身冷汗。這場比賽雖然在戰績上是「三連敗」的句點，卻也再次驗證了中華隊在抗韓戰役中，即便身處逆境也絕不輕易認輸的精神。從王建民的沈穩、陽耀勳的熱血，到歷屆英雄在延長賽中的堅持，這些「抗日抗韓」的經典戰役，或許結果不盡如人意，但那份為了國家榮譽、為了胸前「Chinese Taipei」字樣所付出的汗水與淚水，正是經典賽能在過年期間引起全台共鳴的原因。隨著2026年經典賽的腳步近了，這份鬥志也將繼續傳承給下一代。