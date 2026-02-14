我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2月14日情人節，柯文哲與陳佩琪走訪台北市新生玫瑰園賞花。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

今天2月14日是西洋情人節，民眾黨創黨主席柯文哲今（14）日到北市圓山捷運站外發送春聯、紅包、發財金，柯文哲帶著太太陳佩琪一起發春聯，與支持者合影。對於為何帶陳佩琪出門，柯文哲坦言，帶她出門以免她在家裡一直寫臉書。之後柯文哲與陳佩琪走訪台北市新生玫瑰園賞花，「我覺得陳佩琪是各式各樣的玫瑰，我都喜歡。」柯文哲在臉書發文表示，前天在土城十講跟大家聊到讀了張愛玲的小說《紅玫瑰與白玫瑰》，「我被問陳佩琪是紅玫瑰？還是白玫瑰？其實我覺得陳佩琪是各式各樣的玫瑰，我都喜歡。」陳佩琪寫臉書的時候驍勇善戰，簡直是一級戰將。在照顧家庭的時候，她又賺很多錢，也把小孩教育得很好。所以對他來說，她是各式各樣的玫瑰。柯文哲表示，他陪著陳佩琪到新生玫瑰園走走。天氣很好，陽光灑在滿園的花瓣上，怎麼拍照都很好看。陳佩琪心情也很好，笑得非常開心。柯文哲介紹，新生玫瑰園在2021、2022年陸續擴建，有800多種來自世界各地的玫瑰。但其實玫瑰本是溫帶的花種，要在台灣炎熱的氣候下成長一點也不容易。這片玫瑰花海能夠育成，是當年北市府公園處花藝師陳主奉的執著。她跟她的團隊憑著對玫瑰的熱愛，用好幾年的時間，從最根本的「養土」做起，一點一滴地改善土壤與生態環境，才讓台灣亞熱帶的土地上，各種名貴獨特的玫瑰都能綻放出屬於它們的美好。最後，柯文哲也鼓勵大家可以到新生玫瑰園走春賞花。