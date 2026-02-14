中央氣象署預報指出，今明兩天天氣穩定，不過各地清晨仍偏涼，白天溫暖微熱，日夜溫差大，要留意濃霧影響交通能見度，明顯天氣變化從除夕開始，受到鋒面通過及東北季風增強影響，北台灣氣溫下降，低溫下探14度，初二開始雨勢趨緩，初四溫度明顯回升，不過影響這波東北季風影響北台灣明顯，竹苗平地及中南部地區為多雲到晴。
今明兩天好天氣！除夕北台灣變天轉雨
中央氣象署預報指出，今明（14日、15日）兩天天氣穩定，不過要留意早晚天氣偏涼，日夜溫差大，中部以北、金門、馬祖清晨夜間有濃霧出現的機會，要留意影響交通能見度。
明顯天氣轉變出現在除夕，鋒面逐漸接近、通過台灣，加上東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部開始轉為有局部短暫陣雨，新竹、苗栗山區也有零星降雨，不過新竹以南平地為多雲到晴天氣相對穩定。
除夕至初二北台灣局部降雨！西半部天氣較佳、多雲到晴
未來一週降雨預測，今明兩天降雨少，僅花東、恆春半島有局部降雨，其他地區晴到多雲，天氣穩定，除夕、初一（16日、17日）東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部容易有局部降雨，尤其是除夕這天，迎風面基隆北海岸有較大雨勢出現，中南部、新竹、苗栗雲量增加，不過大致是多雲到晴，天氣相對穩定。
初二（18日）降雨情況稍減緩，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島，還是有局部降雨，西半部多雲到晴，
氣溫方面，東北季風影響期間，從除夕至初二（16日至18日），甚至初三（19日）也有偏涼冷的狀況，北台灣今明都是日夜溫差大，到了除夕夜間明顯降溫，其他地區氣溫也逐漸下降，北台灣一整天都偏涼，氣象署低溫預測，西半部及宜蘭低溫下探14度，花東17度至18度，北部、宜蘭高溫也只有約18度、19度。
初四溫度回升，整體來說，這個年假除夕前北台灣、東半部留意日夜溫差，除夕之後涼冷，中南部春節前期也是日夜溫差大，初一初二氣溫略微下降。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署預報指出，今明（14日、15日）兩天天氣穩定，不過要留意早晚天氣偏涼，日夜溫差大，中部以北、金門、馬祖清晨夜間有濃霧出現的機會，要留意影響交通能見度。
明顯天氣轉變出現在除夕，鋒面逐漸接近、通過台灣，加上東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部開始轉為有局部短暫陣雨，新竹、苗栗山區也有零星降雨，不過新竹以南平地為多雲到晴天氣相對穩定。
未來一週降雨預測，今明兩天降雨少，僅花東、恆春半島有局部降雨，其他地區晴到多雲，天氣穩定，除夕、初一（16日、17日）東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部容易有局部降雨，尤其是除夕這天，迎風面基隆北海岸有較大雨勢出現，中南部、新竹、苗栗雲量增加，不過大致是多雲到晴，天氣相對穩定。
初二（18日）降雨情況稍減緩，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島，還是有局部降雨，西半部多雲到晴，
初四溫度回升，整體來說，這個年假除夕前北台灣、東半部留意日夜溫差，除夕之後涼冷，中南部春節前期也是日夜溫差大，初一初二氣溫略微下降。
資料來源：中央氣象署