我是廣告 請繼續往下閱讀

▲迎接丙午赤馬年春節，命理大師詹惟中現身台北霞海城隍廟廣場發送108個紅包。（圖／民眾提供)

▲ 民俗專家詹惟中老師與書法家林暉博士於台北霞海城隍廟前合影，喜氣洋洋。（圖／民眾提供）

▲詹惟中預訂上午10時30分限量發送108個開運紅包，竟然不到十點就已大排長龍，（圖／民眾提供）

迎接丙午赤馬年春節 又逢西洋情人節，命理大師詹惟中現身台北霞海城隍廟廣場，除了傳授結合「姻緣」與「財運」獨門攻略外，預訂上午10時30分限量發送108個開運紅包，竟然不到十點就已大排長龍，甚至號碼牌發送完了民眾仍不願離去，搶著與詹大師合影沾財氣。詹惟中在海城隍廟公開示範「發財油」招財秘術；他表示，「發財油」可塗在手掌心或點在在紅包上，等一下發紅包給民眾，這叫『財氣傳承』，把好運直接過給領紅包的人！至於在紅包點上「發財油」，象徵透過精油香氣轉動財富磁場，讓來城隍廟拜月老求姻緣民眾，也能香氣轉動財運，財源廣進。有民眾問詹惟中為何「精油」就是「發財油」？詹老師回應，這叫『香氣轉運學』，人們都愛花香，果香，特別精油的味道清新、醒腦，財神爺最不喜歡昏沉的人。而且像這瓶『白花油』象徵白花花的銀子，詹媽媽已用超過20年，無論塗在手上、聞在鼻裡，可清醒頭腦抓準投資時機，是名副其實的發財油！詹惟中指出，香味能帶動氣場轉換，將精油化身為「發財油」，有以下三種妙用：包括眉心開運：點少許發財油於眉心，象徵「前途光明」，提升判斷力與財運眼光。其次是手掌聚財：雙手塗抹發財油後摩擦生熱，象徵「手握財權、大發利市」，握手或談生意前最適用。三是紅包加持： 在準備送出的紅包袋角，輕抹一滴發財油，讓財氣隨香氣流動，「錢生錢」源源不絕。工耳金詹惟中今天在台北霞海城隍廟發紅包，民眾詢問為何選在城隍廟？詹惟中表示，霞海城隍廟拜月老，月老是七緣之神，可和氣生財。此外，月老不只牽姻緣，更是「人際貴人」。有了好人緣，事業自然有貴人相助，財富隨之而來。今天是情人節，限定2月14日情人節當天，人氣最旺、陽氣最足，此時發送「發財油及紅包」，最能藉由眾人喜氣轉化為個人財運，讓新的一年有錢花油水多，大家馬到成功。