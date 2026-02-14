我是廣告 請繼續往下閱讀

TPBL職籃賽上半季即將結束，桃園台啤永豐雲豹目前戰績高居聯盟第一。面對即將到來的洋將註冊大限，身為全聯盟開季至今唯一一支沒換過洋將的球隊，雲豹營運長顏行書今（14）日受訪時明確表示，球隊目前陣中的克羅馬、麥卡洛、迪亞洛及米勒，會是征戰剩餘賽季的最終陣容。此外，夢想家總經理韓駿鎧今日賽前也表示球隊在洋將註冊大限前沒有找新洋將的打算，只希望年後傷兵能全數歸隊、全員到齊。雲豹今年的戰績始終穩居聯盟龍頭，甚至開季曾拉出一波六連勝的戰績。顏行書分享，今年雲豹球員與教練團呈現出極高的「正能量」，讓他每天到球場都很開心。他認為關鍵在於良好的溝通循環：「戰績好，氣氛就會好；有持續解決問題，戰績才會好。解決問題的核心在於教練團、管理層與球員之間的三觀一致，溝通順暢了，自然就會有很多正能量。」此外，顏行書透露，球隊目前沒有找新洋將的備案，主因在於現有的四名洋將與本土球員磨合狀況極佳。顏行書表示：「這四名洋將在跟本土的配合性上面很好，個性也都非常穩定，願意配合團隊。再加上我們例行賽成績目前是第一，所以我們選擇不變動，希望持續加強本土與洋將間的默契與穩定性。」除了雲豹，福爾摩沙夢想家總經理韓駿鎧今日也表示，目前並無找尋新洋將的打算，現階段首要目標是希望年後傷兵能全數歸隊，以最整齊的陣容應戰。談到即將到來的農曆新年假期，顏行書表示雲豹預計於初四開訓，但球員在放假期間還是會有個人課表：「們其實就是過年前一定會量體脂，然後在年假期間會有個人的課表，回來的時候會有一次團隊訓練跟自主訓練，然後再團隊訓練，之後就正常訓練，我們今年的安排會是這樣子。 」對於球迷最關心的主場問題，顏行書也透露桃園巨蛋將在四月底完工，目前球團已在積極協調時間與賽程，預計在五月初開打的季後賽，回到熟悉的桃園巨蛋主場作戰。