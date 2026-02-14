我是廣告 請繼續往下閱讀

豪砸10萬包牌！中和神人狂掃700萬

▲大樂透春節加碼大紅包、小紅包首期開出！其中新北市「真好中彩券行」竟然開出7注大紅包，引爆熱議。（圖／台彩官網）

一張圖算給你看：中3碼獲利33%、中4碼飆5倍

▲彩券行業者流出的價目表揭秘，大樂透「10連碰」成本雖要價上萬元，但只要對中3個號碼，獎金即高達1萬4000元，直接回本獲利。（圖／讀者提供）

財氣驚人！大紅包還有429組

2026大樂透開獎話題不斷，尤其在2月12日春節大紅包加碼首日，全台出現兩位「彩券神人」利用「大樂透10連碰」創造驚人財富。其中新竹一位得主僅花1萬多元就抱走155萬，換算下來投資報酬率高達147倍！究竟大樂透包牌多少錢才划算？彩券行業者流出一張「回本價目表」，揭露這套彩券中獎秘訣：原來只要中3個號碼，投報率就超過33%，難怪資深彩迷敢大膽進場。根據台彩與店家資訊，春節大紅包加碼首日戰績輝煌。位於新北市中和區的「」開出全台矚目的大獎，這位幸運兒採取「」策略，單張成本1萬500元。但他不僅買一張，而是霸氣「」，總計投入10萬5000元。這筆投資換來了驚人回報，他在加碼首期就獨得7注春節大紅包，總獎金高達700萬元。若扣除10萬元的本金，未稅淨利約690萬，單日獲利倍數極為驚人。為什麼資深玩家敢一次掏出上萬元玩「大樂透10連碰」？對於一般民眾最好奇的「大樂透包牌多少錢」與獲利結構，彩券行業者群組流傳的一張價目表給出了精準算式。從圖表中分析「10連碰」的投報率：一般玩法僅得400元，但10連碰因排列組合，獎金暴增至14,000元。扣除成本後淨賺3,500元，投報率約33%。獎金直衝62,000元，扣除成本淨賺51,500元（未稅），投報率瞬間飆升至490%（約5倍）。而新竹縣湖口鄉「金彩商行」的得主更是幸運，同樣花1萬500元買一張「10連碰」，結果一口氣抱走155萬元獎金。經過計算，他的投資報酬率高達14761%（約147倍），堪稱本次加碼活動的最強操盤手。春節大紅包加碼活動持續發酵，統計至13日，大樂透的春節加碼獎項累計已送出51組100萬元的春節大紅包和72組10萬元春節小紅包，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為429組和728組。