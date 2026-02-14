貓奴們記得要衝！7-11迎接即將到來的「2月20日貓之日」，2月20至22日門市收銀機將有隱藏彩蛋，只要購買指定品項，就會從逼逼嗶嗶聲，變聲「喵叫聲」，帶來萌萌的開運祝福。且即起門市還有多款貓造型零食買2送1，包括「日本貓咪造型風味軟糖」、「CACAOCAT可可貓」餅乾等，最低單件只要33元。
2月20日起購買指定商品！收銀機還會喵喵叫
7-11門市貓之日有隱藏彩蛋，只要自2月20至22日購買指定茶飲、甜點、寵物食品結帳收銀機還會驚喜發出「喵~」叫聲，帶來萌萌的開運祝福。
門市也有與「mofusand貓福珊迪」合作超過10款貓咪聯名商品，像是貓咪形狀的「糖片土司」、捲捲彷彿貓咪尾巴造型的「虎皮蛋糕捲」、有著萌萌貓耳造型的「舒芙蕾布丁」；還有草莓貓、愛心貓、甜甜圈貓等迷人貓貓們跳上「草莓果泥麵包」、「草莓派」、「巧克力蛋糕土司」、「杯子蛋糕」、「日式厚切年輪」等，都可以解鎖收銀機喵叫聲。
貓之日7-11零食買2送1！最低只要33元
7-11即起至3月17日前，為貓奴策畫「貓之日新春零食落地架」，多款進口貓咪包裝零食與可愛日用品買2送1。包括「日本貓咪造型麝香葡萄風味軟糖」、「日本貓咪造型靜岡草莓風味軟糖」，可愛貓頭、貓掌造型入口超療癒，原價每包79元，買2送1平均只要53元。
來自北海道的精品巧克力品牌「CACAOCAT可可貓」則以高辨識度貓咪包裝為亮點，主打草莓、白核桃、黑可可三種口味，甜點控與貓控一次滿足，買2送1平均只要33元。
日用品可愛上線，「酷洛米乾濕兩用洗臉巾隨身包」（原價49元）與「HELLO KITTY 紙手帕」（原價49元）兩大超人氣IP同步登場，從吃的到用的都可愛爆擊，以上可任選買2送1，價低者送。
生肖屬馬、姓名有馬！春節到IKEA免費換大餐
此外，迎接馬年到來，IKEA春節期間（初一至初六）要來請客了，只要在活動期間內，於IKEA新莊店、新店店、內湖店，只要是宜家卡友姓名中含有「馬」字，或生肖屬馬者，在瑞典餐廳消費不限金額，就可以免費兌換肉丸主餐一份（8顆，3種口味擇一）。
且即起至2月15日前，卡友於IKEA新莊店、新店店、內湖店、台北城市店、天母快閃店和宜蘭快閃店，購買家具家飾，單筆消費滿888元即可獲得「馬上好運積木年曆」 或 「馬上有福紅包套組（紅包3入+春聯1張）」。
資料來源：7-11、IKEA
