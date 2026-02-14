中國遊客又發作！韓國首爾警方13日表示，兩名中國籍男子在景點景福宮擅闖禁入區域，還毆打上前制止的警備人員，犯案後隔日就離境，警方正以傷害罪展開調查。
據朝鮮日報報導，首爾鍾路警察署13日表示，兩名50多歲及60多歲的中國籍男子，2月2日下午3時30分左右，在首爾景福宮的香遠亭附近，毆打警備人員。
當時兩人為了拍照闖入為保護文化資產所設置的禁止進入區域，警備人員上前制止時，兩人竟推撞警備人員並毆打其胸部。
首爾警方接獲其他工作人員報案後趕赴現場，並將兩人帶往附近的派出所進行訊問。由於遭攻擊的警備人員並沒有警察身份，因此不適用「妨害公務罪」。
鍾路警察署相關人士表示，調查已基本完成，預計將對嫌疑人進行移送。這兩名男子被處以略式起訴（聲請簡易判決處刑）並判處罰金。
兩名中國人在接受調查後，隔日就離境。警方指出，若當事人因身在國外而未繳納罰金，將會被列入通緝名單。
「傷害罪」並不符合申請禁止出境的標準。根據現行法律，調查機關僅能針對涉嫌 3 年以上有期徒刑或禁錮刑之罪行，申請禁止出境令。
