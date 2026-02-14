我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林琇濱長得跟宋仲基超像。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

Netflix熱門韓國實境戀愛節目《單身即地獄5》已在日前完結，不過話題持續延燒，其中一名男成員林琇濱因神似男神宋仲基，被網友封為「小宋仲基」，成為討論度最高的新面孔之一，而兩人在去年的合照也被翻出，相似程度更讓許多網友開玩笑表示「宋慧喬來了也分不清。」林琇濱在去年曾經同框過宋仲基，當時兩人站在粉紫色燈光下，五官比例、髮型、笑容弧度等神韻幾乎是一模一樣，照片曝光後讓許多網友紛紛驚呼，「這宋慧喬來了都要猶豫一下誰是誰」、「完全就是複製貼上的程度」、「下意識沒分出誰是宋仲基。」隨著關注度攀升，韓媒近日也報導林琇濱將進軍戲劇圈，傳vN新戲《Gift》已向他拋出男主角演出邀請，該劇講述一名因意外獲得特殊能力的職業棒球教練，受聘帶領成績墊底的高中棒球隊逆轉成長的故事，結合熱血、青春與奇幻元素，讓許多粉絲已經期待不已。《單身即地獄5》於本月10日播出大結局，撞臉宋仲基的男嘉賓林琇濱和美國卡內基美隆大學畢業的學霸女朴喜珗配對成功，他原先心屬另一名女嘉賓崔美娜秀，卻因對方多次選擇與別的男嘉賓聊天而心灰意冷；因此在節目後期轉而和一直與他表白的朴喜珗去天堂島約會，兩人也因此看對眼，最終一起牽手離開地獄島。