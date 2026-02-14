我是廣告 請繼續往下閱讀

7檔台股原型ETF規模成長翻倍增，包括富邦0052、元大0050、新光00904、中信00894、國泰00922、華美FT00961，以及野村00935等，在金蛇年ETF規模成長率逾100%以上。

至於其他進榜ETF，則有台新00947、兆豐00913及富邦006208 等，若從規模成長前10強名單來看，不難發現金蛇年台股受惠資金行情及AI成長趨勢，多頭攻勢持續帶領台股科技型、半導體型ETF股價表現響叮噹，規模跟著股價水漲船高。

▲金蛇年規模成長前10強的台股ETF績效表現。（圖╱法人提供）

台股金蛇年ETF上演大驚奇，全體ETF規模突破8兆元，細分觀察台股原型ETF表現，CMoney統計，7檔台股原型ETF規模成長翻倍增，其中表現最好的前三名分別是冨邦科技（0052）、元大台灣50（0050）、新光臺灣半導體30（00904），且3檔ETF含積量最少4成以上，隨台積電股價直衝1915元創高，同步帶動高含積量ETF買氣走強、規模竄高。根據CMoney統計，台股金蛇年期間（2025年1月22日至2026年2月11日），ETF除股價隨台股成長，上演大驚奇戲碼外，ETF規模吸金力道之強，再度令市場驚豔，尤其是台股原型ETF，面對年初主動式ETF轟動搶市，掀起一波不小的申購熱潮與市場話題，雖然被動ETF略顯失色，但截至封關日止券商財富管理主管表示，金蛇年台股完美封關，全年瘋漲10080點，創近年之最，且漲勢全集中權值股、高價股，尤其台積電盤中以1925元再創新天價，若統計至封關日，股價超過千元的千金股，亦高達33檔，顯示台股農曆年後開紅盤機率大，在台積電的領軍下，大盤第一季回檔空間有限，偏多架構不變，行情有望延續。新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，美系科技巨頭包括Google、Meta、Amazon、微軟等，都陸續公布2026年資本支出金額，由於生成式AI熱潮方興未艾，預估巨頭們AI資本支出金額上看6,000億至6,300億之間，已遠超出市場預期，金額甚至超過多數中大型國家的GDP，預估最直接受惠的仍是AI資料中心與基礎建設產業，主要供應鏈則仍完全仰賴台灣包括上游的半導體晶圓代工、封測，以及PCB、散熱、電源管理與下游系統端組裝業者，都有望年後持續迎來新一波訂單熱潮。此外，詹佳峯認為，年後台股市場的機構法人將重新整隊，資金布局焦點，仍可望由AI引領全球產能供給出現缺口，短期仍無法補上，全年緊貼缺貨漲價題材的DRAM、NAND兩大記憶體族群。高盛指出，記憶體緊張格局2026年仍可能延續，並出現明顯排擠效應，使HBM與伺服器記憶體如同AI晶片，升級到半導體戰略物資層級。台新投信ETF投資團隊表示，今年半導體市場多頭趨勢仍難以撼動，並由過去看晶片單峰成長盛況轉為先進製程、記憶體、封測等多峰並進，整體半導體產業的成長曲線，也不再受限於AI單一產品循環，而是進入實體AI、代理AI階段具結構性上升的新成長紅利期，帶動台灣半導體產業鏈持續炙手可熱，相關企業獲利將迎來倍數成長的結構性成長潛力，值得年後啟動分批布局台股半導體型、科技型ETF，完整全面捕捉半導體成長榮景，中長期績效表現值得期待。