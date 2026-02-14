我是廣告 請繼續往下閱讀

▲包裹突爆炸屋內狼藉，強大衝擊震碎玻璃，洪姓姊弟遭飛散碎片擊中，當場鮮血直流，緊急送醫治療。（圖／翻攝畫面）

▲包裹突爆炸屋內狼藉，強大衝擊震碎玻璃，洪姓姊弟遭飛散碎片擊中，當場鮮血直流，緊急送醫治療。（圖／翻攝畫面）

▲宜蘭黎明路民宅14日發生一起包裹爆炸事件，內含火藥疑採機械式引爆，洪姓姊弟拆封瞬間受傷。（圖／翻攝畫面）

今（14）日是連續假期首日，宜蘭市卻驚傳包裹爆炸事件。事發於黎明路一處民宅，一對洪姓姊弟上午拆開一個不明包裹時，竟在瞬間引爆，造成兩人全身多處受傷。警方高度重視，下午召開記者會對外說明案情，並證實包裹內含火藥成分，屬於爆裂物。宜蘭縣警方表示，該包裹並非透過郵寄寄送，而是疑似於兩天前由嫌犯親自放置在洪姓姊弟住家門口。包裹上僅標示地址，未註明收件人，目前尚無法確認實際針對對象，但研判並非隨機犯案或惡作劇。由於社區內未設置監視器，專案小組已擴大調閱周邊路口監視畫面，全力追查嫌犯行蹤。鑑識人員在現場牆面採集到黑色殘留物，並檢出火藥成分，確認爆炸源為爆裂物。初步研判，嫌犯疑似在包裹內設置機械式引爆裝置，透過拉動引線的方式，在開箱瞬間引爆。至於現場發現的電路板殘骸，實為遭炸毀的喇叭零件，已初步排除電子或遙控引爆的可能性。警方指出，被害姊弟生活單純，家人亦有正常經濟來源。不過，是否涉及其他親屬與外界糾紛而引發報復行為，仍不排除相關可能，犯案動機與細節仍待進一步釐清。