徐宏瑋提供防守能量 團隊氛圍「正能量滿到爆」

桃園台啤永豐雲豹本季戰績傲視全聯盟，穩居TPBL龍頭寶座。營運長顏行書今（14）日受訪時，點出雲豹今年與去年最大的不同，除了後衛群的深度大幅提升，更點名二年級生莊博元是本季球隊最大的驚喜。此外，顏行書也對剛進入職籃的菜鳥徐宏瑋相當滿意，並直言目前雲豹內部的溝通是他管理過、帶過最順暢的。上個賽季雲豹在例行賽最終戰面臨「win or go home」的比賽，成功收下勝利以第5名的戰績擠進季後賽，卻在季後挑戰賽中不敵臺北台新戰神，無緣季後賽首輪。今年雲豹捲土重來，除了找來擁有德國、埃及男籃國家隊資歷的新總教練羅德爾，也補進曹薰襄、徐宏瑋等後衛，成功在開季就打出追平隊史紀錄的六連勝，並持續穩坐聯盟戰績龍頭。談到球隊兩季之間的轉變，顏行書直言：「我們今年跟去年最大的差別就是在後衛端取得補強。」他回憶去年呂濟而二度受傷，導致後場戰力吃緊，「所以我們只有高錦瑋一名後衛。那今年暑假我們就補了曹薰襄跟徐宏偉，那這樣子會讓我們後場的實力增強許多。」顏行書認為，後場人數的增加直接減輕了高錦瑋的壓力，「高錦瑋的負擔也可以小一點，所以你看他今年的上場時間跟他被我們教練團利用的功能性，他不會有這麼大的壓力。我們可以利用曹薰襄、徐宏偉的壓迫防守，然後去讓高錦瑋比較著重在他自己比較有天賦的進攻方面。」被問到誰是上半季上半季最驚喜的球員，顏行書豪不猶豫點名二年級生莊博元。顏行書進一步說道：「博元在暑假的時候，我們就有刻意讓他一直打先發，那時候他就慢慢證明他是可以的，只是我們沒有想到他的續航力可以在賽季中維持這麼久。」顏行書大讚莊博元的心理素質與防守：「他的心理跟他的整個上場時間、防守態度其實都會超出我們預期蠻多的。」他提到雖然莊博元這幾場進攻端稍微下滑，但「教練交代他的防守任務，他都執行的非常棒，所以我們當然也不是只看他的進攻。」顏行書也肯定莊博元把握機會的能力，從過去上場僅2、3分鐘到現在平均超過20分鐘，成長有目共睹。身為二年級生的莊博元上季場均上場時間只有3分48秒，得分甚至只有0.9分，而本季至今他繳出場均上場時間26分鐘、場均得分6分，命中率高達4成27的亮眼成績單。此外，新秀徐宏瑋的表現也獲得管理層的高度肯定。顏行書透露：「他的表現在我們預期之中，因為我們本身就希望他上去的時候，能夠扮演好新秀的角色，提供能量、防守、壓迫。我們也鼓勵他不要太侷限自己，雖然任務是防守，但進攻有機會要勇敢展現。」他特別稱讚徐宏瑋在幾場關鍵比賽中提供的能量，令人非常滿意。最後，顏行書對目前球隊的化學反應感到相當自豪：「這一屆的整個溝通是非常非常順暢。你一進我們訓練或比賽的球場，你會感覺到無比的正能量，不會有太多人在乎說我打不到球、或是以自己為主，包括洋將。」雖然球員難免會有表現起伏的情緒，但顏行書表示：「我們球隊今年的正能量，真的是滿到爆。」