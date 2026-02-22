我是廣告 請繼續往下閱讀

爭議1：隨時到台北？中國無人機俯瞰101

▲解放軍東部戰區發布一段標題為「這麼近那麼美 隨時到台北」的微視頻，片中也有一張台北101入鏡頭的畫面。（圖／翻攝自東部戰區微視頻）

爭議2：殲-16飛越台灣上空同框中央山脈

▲解放軍同框中央山脈「這麼近那麼美」。（圖／翻攝自《中國軍號》微博）

爭議3：共軍殲-20匿蹤戰機飛越恆春

▲疑似共軍殲-20戰機現身恆春機場上空的畫面。（圖／翻攝東部戰區微信公眾號）

恐為AI 製圖 國防部：典型的認知作戰

中國對台文攻武嚇力道持續加大，幾乎天天派軍機繞台，去年12月29日，中國解放軍東部戰區突然宣布進行圍台軍演，代號為「正義使命-2025」，範圍涵蓋台灣海峽、台灣周邊的北部、西南、東南、東方五大海空域，引起國際關注。而這次值得注意的是，軍演期間，不論是中國官媒或是微博上，出現多種疑似AI合成圖，包含無人機俯瞰台北101、解放軍駕駛戰機同框中央山脈等照片，似乎企圖讓人誤以爲解放軍已進入台北市區、在台灣領空繞飛。對此，國防部嚴正駁斥強調，這是典型的「認知戰」，根本無大型無人機、戰機飛越24海浬，呼籲民眾勿受到操弄。中國解放軍官方微博帳號《中國軍號》在2025年12月29日晚間發布一則名為「這麼近那麼美，隨時到台北」的短片，還配上「你就在我的舷窗下，你就在我的艦艏前。伸手可掬起日月潭水，邁步可登上阿里山頂」的字幕，暗示解放軍軍事行動的能力。而這段影片隨即被中國官媒《央視新聞》、「解放軍東部戰區」轉發。同一部影片中，解放軍除了秀出無人機俯瞰101視角畫面，同時也展現殲-16空中加油的能力，聲稱已經飛抵台灣上空，甚至出現同框中央山脈的影像，最後還有殲-20、艦艇及海警船入境，再次強調「台灣這麼近、這麼美」。央視隨後也跟著大力放送解放軍機在中央山脈附近活動的畫面，充滿恫嚇意味。這次軍演中，東部戰區釋出多支宣傳片，2025年12月30日發佈《拔點、斷線、封港》影片，一開頭就是殲-20疑似飛越恆春機場周邊空域。中國網友也貼出屏東空拍圖進行對照，認為是從車城、恆春一代入境，甚至有軍事迷認為殲-20幾乎是已抵近巡航姿態壓迫台灣的南部空域，企圖想傳達台灣沒有追蹤殲-20的能力。根據國防部當天發布的「中共解放軍台海周邊海、空域動態」的資料中，並未顯示有大型的無人機進入台灣24海里而國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌當時進行分析認為，畫面極可能是拿著手機對著電腦螢幕翻拍監視器畫面，因為若是在飛行的飛機上拍攝，地面建築不應該是完全靜止不動的，拍攝的位置應該是在碧山巖聖王廟的位置，位於101大樓東北東的角度，且照片中的比例，如淡江大橋與101的比例嚴重失真，怎麼可能淡江大橋那麽小、101那麼大，這類變造虛假照片是來「搗蛋」或是心理戰行為。事後，事實查核中心也進行調查並發新聞稿表示，這恐是利用遠距離的長焦鏡頭在外海可以拍出的視角，但誇大宣傳無人機「俯瞰台北」進行「心戰」是這次中共演習的目的。另外，關於殲-20飛恆春上空，不少網友網友透過當天的天氣雲圖、地形輪廓、建築分佈進行比對，發現實際拍攝地點為廣東梅州市，並不是在台灣南部空域，央視也遭質疑利用舊影片進行軍演宣傳。舒孝煌也表示，照片解析度太低，無法判定照片是真的，殲-20在哪個位置無法確定，但國軍有其他種類雷達，能透過多種波段偵測。對此，國防部再次強調，解放軍釋出的影片作為屬於「典型認知作戰」，根據掌握，實際並無任何大型無人機越過24海浬界線，呼籲國人不要受到操弄，並歡迎對攝影及後製有興趣的大家一起判讀，更強調國軍日以繼夜，沒有一刻鬆懈。