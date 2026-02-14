我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華男籃曾祥鈞肩負禁區護框與籃板重任，只要守住禁區並壓低南韓快攻轉換效率，中華隊勝算將大幅提升。（圖／記者葉政勳攝）

▲陳盈駿（圖）、林庭謙與劉錚將在外圍承擔壓迫防守任務，釘防李政鉉與李賢重，避免南韓外線全面開火，是此役勝負關鍵之一。（圖／記者葉政勳攝）

▲中華男籃後場穩定度將左右「中韓大戰」勝負走向。（圖／取自FIBA亞洲盃）

2027年籃球世界盃亞洲資格賽第一輪第二階段中華男籃要對上南韓、大陸，中華男籃16人名單確定，2月26日晚上七點在新北新莊體育館上演「中韓大戰」，中華男籃勝算約4成。南韓去年在2027籃球世界盃亞洲區資格賽以全本土陣容出賽，沒有歸化球員，第一階段主客場雙殺大陸男籃，打開南韓男籃在亞籃新局面。讓大陸男籃在多年改革之後，第一次如此灰頭土臉，腰桿子都挺不起來。1、185公分主控李政炫和202公分第一射手李賢重兩人火力全開，傳切、三分冷箭無去擋，大陸就是栽在這兩名得分核心的三分球和無法預期各種傳切爆發。2、202公分中鋒河潤基扛下禁區攻防重任，防守、籃板、高位各種策應掩護，加上完美偷襲禁區得分，令大陸男籃防不勝防。3、釘人帶區域聯防，有效困死大陸男籃戰術執行和傳切空間，大陸高大內線和禁區長人不是很難拿到球就是一拿到球就被南韓多人包夾困住，進攻無比艱澀。4、大陸後場和外線三分全面停滯，少了195公分後衛趙睿火力和185公分主控趙繼偉破壞力，大陸被南韓三分和火熱手感全面射爆。1、保護好禁區和籃板：中華隊有高柏鎧和阿提諾兩名歸化球員，不管誰能登錄上場，護框身高、對位和籃板、防守都有相當優勢，只要守住禁區和保護籃板，減少南韓快攻節奏並打不出快速反擊，中華隊就能把比賽拖進最後兩分鐘決勝期。2、針對李政鉉和李賢重兩大射手，兩人從高位簡單掩護、擋拆就會出手或積極突破，中華男籃在防擋拆和壓迫出去，減少李賢重三分冷箭和李政鉉突破+三分火力，中華男籃想要贏球、控制比賽節奏，就得有效包夾壓迫南韓這兩名主力射手的持球和出手、第一次傳球空間。中華男籃除了基本核心主力陳盈駿、林庭謙、盧峻翔、劉錚、馬建豪、周桂羽、高錦偉，後衛李家慷或游艾喆得帶上一個，這個後衛防守工兵要針對李政鉉釘防，雷蒙恩，劉錚和周桂羽目標也在針對李賢重看管，必要時馬建豪也得派上用場。至於禁區和護框、籃板，歸化球員+曾祥鈞是輪換主體，陳冠全仍是第一備胎和保險，這階段打南韓和大陸已經夠用。中華男籃3月1日在第三地菲律賓馬尼拉迎戰大陸男籃，這場比賽中華隊勝算更低，因此打南韓必須要贏，這場球是中華男籃這階段最可能打出奇蹟勝利的比賽。中華男籃能用的主力陣容就是這一套，戰略重於戰術，防守和籃板都不能輸南韓，進攻端中華男籃最重要武器三分球要看手氣和球運，2月26日中韓大戰希望中華男籃能拚高效防守打出更多奇蹟。