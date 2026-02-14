我是廣告 請繼續往下閱讀

「館長」陳之漢2025年10月5日在直播中發表爭議言論，更脫序說出：「把賴清德狗頭斬下來」，遭檢方依恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪嫌提起公訴。據了解，全案已分案至新北地方法院，進入審查庭程序，法官已排定庭期，預計3月初傳喚陳之漢到庭訊問。陳之漢當時在YouTube直播中談及兩岸情勢，除了暗示支持中國武力犯台，還提到「斬首打擊」、「精確斬首」，並脫口說出「把賴清德的狗頭斬下來」、「兄弟，我等你啊」、「我日也思夜也思啊」等語。檢方認為，他將新聞中提及的軍事術語「斬首行動」，刻意延伸為對特定政治人物的具體暴力言論，且使用「狗頭」等貶抑字眼，已逸脫一般政治評論範圍，具有恐嚇犯意，難以主張受言論自由保障。對此，陳之漢辯稱並無犯罪意圖，僅是回應網友與評論新聞事件，且不可能指揮或命令解放軍行動。檢方進一步指出，一般人若得知有人揚言要砍下其頭顱，勢必產生恐懼與不安，此外，已有多名民眾提出告發，檢方認定其言行亦涉恐嚇公眾。