解放軍放話「隨時到台北」 國防部駁斥：典型認知作戰

中國中共解放軍東部戰區於去年12月29日起發動多日「正義使命-2025」環台軍演，引我方總統府、國防部、外交部發聲譴責。值得注意的是，中國媒體特意釋出多張包含台北101市景的照片和影片，指稱是共軍所拍，意圖讓人誤信解放軍已進入台北市區。對此，國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員王綉雯指出，中國運用AI所進行的認知操弄有意讓台灣人感到恐懼，並對政府產生不信任感，但上網查證的人也很多，數位素養越好，越能抵抗認知作戰。去年的「正義使命-2025」圍台軍演，中國釋出多部影音，包括正義之盾海報上畫著整座台灣島，以及微博上發布宣傳影片，其中好幾個畫面的字幕寫著「到達台灣省上空」、「這麼近、那麼美，隨時到台北」等，搭配多張台北市景照，雖然畫質模糊，但仍可辨識出台北101，引起台灣網路一片熱議。國防部火速駁斥，直指這是中國的典型認知戰，沒有解放軍的無人機飛越24海浬的限制水域界線。面對中國善用AI技術對台進行認知作戰，國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員王綉雯表示，解放軍有個部隊專門運用AI進行認知戰，這是他們重要項目，目的是瓦解台灣民心、從內部亂起來，若能達到效果，成本會比發射飛彈便宜很多，用低成本達到效果，並實驗AI運用在心理戰上的效果。基本上，就是讓台灣對於現在政府不信任，做法如同詐騙集團，用影像、聲音騙你。王綉雯提到，如同這次出現許多AI製圖，包含飛到101上空，許多名嘴都在討論，但那張圖片是從很遠的地方拍攝，再把圖片一直放大，當照片模糊不清時，就說是霧霾太嚴重。不過，軍演那幾天的天氣都還算不錯，台灣也沒有那麼多的霧霾，「這顯示中國的作為只為了讓大家覺得恐懼，敵人離這麼近，我們怎麼都不知道。」王綉雯直言，這次的軍演到底是對中國內部有效果，還是對台灣有效果，還有待觀察，但就目前狀況確實未達到威嚇，反而讓美國、台灣、日本更加認為第一島鏈需要增加裝備。另外，台灣是世界上被假訊息攻擊最密集地區之一，這回解放軍大動作運用AI反而對台灣是種很好的演習。因為民眾會上網去查證真假，當數位素養、AI素養越好，就越能抵抗中國的假訊息認知戰。