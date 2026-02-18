大年初二回娘家或是全家走春，近期全台話題度最高的台南旅遊景點，莫過於奇美博物館埃及展《埃及之王：法老》。然而，許多民眾誤以為只要在官網買好指定日期的門票就能順利入場，卻忽略了「預先登記參觀時段」這關鍵一步。記者實測發現，若未預約時段，遇上春節人潮，即使上午10點抵達仍需現場抽號、苦等一小時才進場。為了不讓大家過年出遊掃興，本篇特別整理最新的埃及展預約攻略與展覽資訊，助您避開人潮。
現場抽號苦等一小時，展間人潮爆滿難細看
奇美博物館早上9點半開門，許多遊客以為早起就能避開人潮，但現實卻相當殘酷。即使持有預購門票，若沒有完成線上預約時段，早上10點不到，現場就已擠滿等待抽號碼牌的民眾。
現場觀察發現，候補號碼牌上的等待組數經常破百，遊客平均需在特展入口外等待約一小時才能獲准入場。更可惜的是，因為沒有分流管制，進場後展間內人山人海，許多珍貴的展品被層層人牆包圍，根本無法靜下心來細細觀賞，參觀品質大打折扣。
禮品區全掃空！貓神狗神熱門周邊買不到
除了看展受阻，展覽最受矚目的埃及展周邊商品更是異常搶手，好不容易擠進一樓特展的禮品區時，發現埃及神娃娃吊飾、木乃伊收納盒，隱藏版木乃伊貓貓、法老貓身像扭蛋等熱門周邊早已銷售一空。
現場直擊貨架狀況，埃及豔后造型黃色小鴨、拉美西斯二世守護神隼（威武的獵鷹造型）、塞赫麥特女神（獅首女身像）、阿努比斯娃娃吊飾通通全空，連展示品都不見蹤影，讓人心碎到不想拍照。
甚至連等待期間，想先去「二樓常設禮品部」購買的貓神、狗神擺件，也因人潮外溢效應，連展示品都被掃光了。店員透露，想要搶到熱門周邊，最好「一開門就衝禮品區」最有機會。
必看攻略：如何使用「快速入場預約」？
為了改善現場大排長龍與周邊搶購一空的狀況，奇美博物館官方近期已緊急推出「快速入場預約」機制。其實只要多做一個動作，就能享有類似快速通關的待遇！
根據官方公告，購買一般票券的民眾，現在可以先上網進行「參觀時段預約」。只要事先預約好時段，到現場即可依時段快速入場，不僅省下寶貴的旅遊時間，更能提早入場搶購心儀的紀念品，這絕對是計畫前往看展民眾的最強護身符。
1. 如何預約？
進入奇美博物館官網系統，確認手上的票券是「有選定日期」還是「無選定日期」，點擊對應連結後，填寫票號或訂單編號，並選擇參觀時段即可。完成後會收到E-mail通知信。
2. 注意事項：
• 免費票也要預約：若同行者有未滿7歲兒童、身心障礙者及其陪同者，這類「免費資格」也必須計入預約人數中。
• 免預約對象：持有「開幕限定票」或「週三藝享票」的民眾，因票券本身已包含場次，無需再進行預約。
• 報到規則：預約資格保留15分鐘，入場時需出示「預約成功畫面」及「特展門票」。
• 取消與修改：若行程有變，最晚需在參觀日前一天的23:59前，透過通知信連結取消或修改。
《埃及之王：法老》展覽資訊懶人包
為了讓大家更方便規劃行程，以下整理了展覽的重點資訊：
• 展覽日期：2026年1月29日至2027年1月10日（週三、除夕休館）
• 展覽時間：9:30-17:30（最後入場16:30）
• 展出地點：奇美博物館 一樓特展廳
• 票價資訊：
。 一般票：全票580元 / 優惠票480元
。 週三藝享票：2000元（官網獨賣，含專人導覽與限定禮）
• 購票平台：奇美博物館官網、Klook、KKday、ibon、Trip.com、易遊網
• 貼心提醒：園區停車場走到博物館入口約需15分鐘，建議預約時段前要預留步行時間。
如果您到了現場發現人潮還是很多，官方也推薦可以先去體驗VR節目《消失的法老》或是參觀常設展，避開尖峰時段再入場。希望大家透過這篇攻略，都能順利避開排隊地獄，買到心儀的周邊！
資料來源：奇美博物館、大英博物館、Klook、KKday、ibon、Trip.com、易遊網
我是廣告 請繼續往下閱讀
奇美博物館早上9點半開門，許多遊客以為早起就能避開人潮，但現實卻相當殘酷。即使持有預購門票，若沒有完成線上預約時段，早上10點不到，現場就已擠滿等待抽號碼牌的民眾。
除了看展受阻，展覽最受矚目的埃及展周邊商品更是異常搶手，好不容易擠進一樓特展的禮品區時，發現埃及神娃娃吊飾、木乃伊收納盒，隱藏版木乃伊貓貓、法老貓身像扭蛋等熱門周邊早已銷售一空。
甚至連等待期間，想先去「二樓常設禮品部」購買的貓神、狗神擺件，也因人潮外溢效應，連展示品都被掃光了。店員透露，想要搶到熱門周邊，最好「一開門就衝禮品區」最有機會。
為了改善現場大排長龍與周邊搶購一空的狀況，奇美博物館官方近期已緊急推出「快速入場預約」機制。其實只要多做一個動作，就能享有類似快速通關的待遇！
根據官方公告，購買一般票券的民眾，現在可以先上網進行「參觀時段預約」。只要事先預約好時段，到現場即可依時段快速入場，不僅省下寶貴的旅遊時間，更能提早入場搶購心儀的紀念品，這絕對是計畫前往看展民眾的最強護身符。
進入奇美博物館官網系統，確認手上的票券是「有選定日期」還是「無選定日期」，點擊對應連結後，填寫票號或訂單編號，並選擇參觀時段即可。完成後會收到E-mail通知信。
2. 注意事項：
• 免費票也要預約：若同行者有未滿7歲兒童、身心障礙者及其陪同者，這類「免費資格」也必須計入預約人數中。
• 免預約對象：持有「開幕限定票」或「週三藝享票」的民眾，因票券本身已包含場次，無需再進行預約。
• 報到規則：預約資格保留15分鐘，入場時需出示「預約成功畫面」及「特展門票」。
• 取消與修改：若行程有變，最晚需在參觀日前一天的23:59前，透過通知信連結取消或修改。
為了讓大家更方便規劃行程，以下整理了展覽的重點資訊：
• 展覽日期：2026年1月29日至2027年1月10日（週三、除夕休館）
• 展覽時間：9:30-17:30（最後入場16:30）
• 展出地點：奇美博物館 一樓特展廳
• 票價資訊：
。 一般票：全票580元 / 優惠票480元
。 週三藝享票：2000元（官網獨賣，含專人導覽與限定禮）
• 購票平台：奇美博物館官網、Klook、KKday、ibon、Trip.com、易遊網
• 貼心提醒：園區停車場走到博物館入口約需15分鐘，建議預約時段前要預留步行時間。
如果您到了現場發現人潮還是很多，官方也推薦可以先去體驗VR節目《消失的法老》或是參觀常設展，避開尖峰時段再入場。希望大家透過這篇攻略，都能順利避開排隊地獄，買到心儀的周邊！
更多「2026過年」相關新聞。