英國外交部前「捕鼠大臣」帕默斯頓（Palmerston）官方帳號今（14日）發布訃告，宣布帕默斯頓逝世，享年13歲，不少網友湧入留言哀悼。
帕默斯頓的官方帳號今宣布，「傑出的外交官帕默斯頓於12日安詳離世，帕默斯頓是百慕達總督府團隊的傑出成員，也是深受家人愛戴的成員，牠性情溫和，是一位傑出的夥伴，我們將永遠懷念牠」。
貼文曝光後吸引超過46萬次瀏覽、690多則留言，不少民眾留言表達哀悼，甚至連牠昔日被傳「不合」的首席捕鼠大臣拉里（Larry）也罕見留言：「再見了，老朋友 x。」還有網友寫下：「安息吧」、「我為所有喜愛帕默斯頓的人感到難過」、「彩虹橋那邊有很多朋友等你」。
據百慕達《皇家公報》報導，百慕達總督府宣布帕默斯頓於12日去世，享壽13歲。牠曾任英國外交部「首席捕鼠大臣」，於2020年8月卸任。現任百慕達總督默多克（Andrew Murdoch）2025年1月就任時，將帕默斯頓帶到百慕達。帕默斯頓也宣布自己出任貓咪關係顧問。
默多克表示，「帕默斯頓（私下會叫牠Palmy）是在新冠疫情初期來到他家生活的。牠在鄉間環繞的家庭環境中生活得非常好。牠是家裡真正的老大，我們的主要工作就是按牠的要求開門並提供零食。」
默多克也回憶說，「雖然牠熱愛聚光燈、總是對著鏡頭擺姿勢，但在私底下，牠非常熱情、溫柔且黏人。牠已成為我們家真正的成員，我們會永遠懷念牠愛冒險的個性、響亮的呼嚕聲、沉重的腳步聲，以及牠對刷脖子毛的熱愛。」
默多克說，「總督府的所有工作人員都認識 Palmy。他會巡視辦公室，檢查每個人是否都在座位上，並陪伴大家。他將被深深懷念。」
總督府去年曾向《皇家公報》（The Royal Gazette）表示，帕默斯頓當時處於「半退休」狀態，在默多克家中擔任「貓咪關係顧問」，僅參加牠認為重要的會議、必要時提供建議，當然，還有享受應得的午睡。去年3月帕默斯頓還陪同總督出席慈善活動為視障人士籌款。2020年牠從外交部退休的消息被BBC和各大主流媒體報導時，曾引發英國全國的關注。
帕默斯頓在任內戰績輝煌，自2016年4月抵達倫敦白廳（Whitehall）後，自2017年1月至2018年3月，帕默斯頓上報的捕鼠成績為 38 隻，不過實際數字可能更高，因為這僅是有人目擊到的數據；牠與唐寧街10號的駐紮貓「賴瑞」（Larry）之間的「地盤之爭」也曾廣為人知。
