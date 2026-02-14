我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌將角逐新北市長，在地方拜票時屢遭嗆聲，對此政治評論員吳靜怡今（14）日表示，當黃國昌走出立法院咆哮舞台、走進市場與街頭，被年輕人叫超速仔、攤商嗆他也沒事、黃國昌的支持多數還黏在網路上，一離開立委從咆哮影帝變成街頭小媳婦，沒有組織的民眾黨彷彿被黨主席帶著到處去裸奔，而黃國昌的特色，「就像是一隻沒有羽毛的母雞」。吳靜怡表示，當黃國昌走出立法院咆哮舞台、走進市場與街頭，情勢突然翻轉，從攤商到路過鄉親，「你到底能幫市民什麼？」黃國昌多次愣住避答，一次次就像是過街老鼠、人人敢嗆，形成破窗理論，當一個破窗沒有被修復，會讓人認為可以繼續朝窗戶丟石頭，黃國昌威權形象破裂，被年輕人叫超速仔、攤商嗆他也沒事、黃國昌的支持多數還黏在網路上，他逐步從「可以被嗆的人」慢慢變成「必須被討厭的人」。吳靜怡分析，更關鍵的是，新北的政治結構正在變動，2024年總統大選中，新北市開票結果為，柯文哲64萬5105票26.24%、賴清德94萬8818票38.59%、侯友宜86萬4557票35.17%，黃國昌在戰術上忽略了，賴清德在新北的得票率不僅第一，甚至超越了在地執政8年的侯友宜。若黃國昌只想用「反賴清德」、「反民進黨」成為藍白合就當選為主軸線，當然，勢必一定會受到大量的反撲。吳靜怡說，在日本最新的國會選舉中，高市早苗的勝出，其實正好反映了「反對高市」結盟的在野黨全面潰敗，執政黨以高市路線為主軸，高度集中於國防、安全、經濟與國家戰略，並成功將選戰論述轉化為「治理願景」，這都能印證「反對政治」已經成為輸家方程式，藍白還要繼續嗎？吳靜怡表示，黃國昌的處境，或許不只是個人問題，而是當代政治的一面鏡子，在社群媒體與議場中成名的政治人物，終究還是要回到街頭，你會罵政府，但你能不能帶領國家？黃國昌一離開立委，從咆哮影帝變成街頭小媳婦，沒有組織的民眾黨彷彿被黨主席帶著到處去裸奔！而黃國昌的特色，「就像是一隻沒有羽毛的母雞」。