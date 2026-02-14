我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《MIXPOP CONCERT》主視覺海報。（圖／網銀國際影視提供）

▲《MIXPOP CONCERT》座位圖。（圖／網銀國際影視提供）

▲《MIXPOP CONCERT》票價、福利圖。（圖／網銀國際影視提供）

網銀國際影視所主辦的《MIXPOP CONCERT》主題式演唱會以「連結亞洲流行聲音」為核心策劃，活動採用「雙卡司演出」模式，分為上下半場進行，今年度《MIXPOP CONCERT》特別邀請韓國人氣組合ONEUS和來自日本、擁有台灣成員王奕翔的團體&TEAM，6月20日前進高雄流行音樂中心海音館，門票共分為4種價位：5980元、5280元、4880元、3880元，將於2月22日上午11點在售票系統FunOne Tickets正式啟售，有興趣的TOMOON、LUNÉ（粉絲名）千萬別錯過！《MIXPOP CONCERT》將於6月20日在高雄流行音樂中心海音館舉辦，參與卡司有ONEUS、&TEAM；門票共分為5980元、5280元、4880元、3880元以及身障席2440元，購買票卷者有機會獲得隨機小卡、Sound Check、簽名球、簽名海報、簽名小卡等福利，詳細資訊請至網銀國際影視社群確認。韓國人氣組合ONEUS出道以來憑藉著清新的表演風格與現場實力備受肯定，2021年以充滿韓國傳統元素的〈LUNA〉拿下音樂節目首個一位獎座，身穿韓服造型令人印象深刻，並一直保持穩定舞台表現，〈Baila Conmigo〉席捲各大音樂榜單，2026年發行了極具爆發力的單曲〈Grenade〉又再次擄獲大批聽眾的心。此次訪台，ONEUS將帶來華麗炫目的視聽饗宴，讓粉絲見證其不負「舞台天才」盛名的實力。國際人氣組合&TEAM以「狼」為概念，以標誌性的野性美與整齊劃一的刀群舞著稱，去年舉辦亞洲巡迴演唱會場場爆滿，寫下全新音樂里程碑後，在韓國發行首張出道專輯《Back to Life》成績驚人，晉升為首位在日韓兩地連續達成百萬銷量的日本組合，日前公布出席《2026超級巨星紅白藝能大賞》引發討論熱潮，接著4月將帶著第三張迷你專輯《We on Fire》回歸，隨後於6月再次來台開唱，呈現專屬大勢組合&TEAM的狼系魅力。