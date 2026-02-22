中國對台文攻武嚇力道持續加大，不僅天天派解放軍機、軍艦、無人機繞台，海警船出沒在金門海域附近進行灰色侵擾，甚至時不時發動圍台軍演。但去年12月29日中國東部戰區發動的軍演「正義使命-2025」過程中，中國官媒或微博釋出大量疑似AI的合成圖，包含無人機俯瞰台北101、殲-20匿蹤戰機飛越恆春等圖。經專家學者抽絲剝繭後，認為是虛假變造的照片，目的是要對台進行「心戰」。而2025年10月出版的陸軍學術雙月刊裡，收錄一篇國防大學戰爭學院的研究「中共對我國認知作戰——以全媒體操作為例」，研究者劉嘉杰中校發現，中國透過融合官方媒體、自媒體、社群平台與AI技術，建構出具規模化、精準化與即時性之傳播矩陣，並以資訊控制、心理滲透、情緒操控與敘事建構為主要手法，對台灣內部認知環境進行長期滲透與系統性干擾。而國安局則發現，中國對台進行認知戰的議題鎖定「疑美、疑賴」議題操作。
中國利用各種媒體對台進行認知戰戰案例
劉嘉杰在研究文中強調，中國高度依賴社群平台的演算法，透過內容推薦技術，讓特定敘事的訊息在用戶端反覆曝光，改變其資訊接收範圍與意識形態傾向，若能將AI與深偽技術結合也進一步放大資訊戰效果。因此，特別列出過去中國利用各種媒體與管道對台進行認知戰的相關案例。
案例1：2022年8月 時任美國眾議院議長裴洛西訪台
裴洛西不甩中國警告堅持訪台，引發對岸的不滿，除了對台祭出食品、農產品等經濟制裁，也展開一連4天在台灣周邊海域，共6處進行海空實彈演習。第一時間，中國利用官媒《央視》、《人民日報》、《環球時報》與新華社等，大量宣傳美國干預中國內政、嚴重挑釁行為，並不斷報導在台海周圍的軍演行動，企圖營造對台動武的決心與能力，凸顯台灣被孤立等，想裂解台人對美國的信任。
此外，中國亦透過多個社群平台放送「臺灣終將被武力統一」、「美軍不敢介入臺海衝突」、「美國僅將臺灣視為棋子」等言論，想壓制反對的聲音，並與台灣親中的YOUTUBE合作來營造台灣內部是分裂的。最後再適時利用假帳號、機器人散布假訊息來製造恐慌，利用網軍對台灣媒體發動攻擊，想誤導民眾認為是媒體報導內容造成的誤導。
案例2： 2024年5月聯合利劍A軍演
中國不滿總統賴清德在就職演說強調，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，因此再次發動軍演。此次強化中國官媒強力報導軍演相關內容，東部戰區也發布軍演影片《坐著軍艦看花東》，營造中國對台灣近距離威懾，強化「封鎖臺灣」的心理戰效果。事後，
國防部證實影片並非來自臺海軍演現場，而是利用過去影像、重新編排來進行渲染。
特別的是，這回中國特別運用Deepfake、AI技術生成假新聞和影像，散布「美國國防部不支持臺灣政府，呼籲和平談判」訊息，製作假音頻，模仿我國政治人物言論以誤導選民，藉此混淆輿論，干擾選舉與社會認知。
案例3：2024年12月聯合利劍Ｂ軍演
該次演習是在檢驗解放軍的合作實戰能力，中國官媒積極報導演習內容，強調是針對台獨勢力，企圖威嚇台灣。例如，東部戰區發布戰訓微電影《枕戈待旦》，「旦」字上半部分並以圓圈包圍臺灣島剪影，來傳達強烈軍事威懾意圖。
另外，演習中還出現「台灣天然氣船遇到解放軍艦掉頭，國軍為派遣力量應處」等消息。經查發現，這些都是由境外網軍透過駭客攻擊手段來發佈，目的是製造社會恐慌、削弱人民對政府和國軍的信任。
綜觀上述，可以發現中國近年對台軍演時，都會配合媒體相關技術進行認知作戰，其中一定會結合傳統媒體、社交媒體、AI技術、假訊息等，企圖分化台灣社會，形塑對中以有利的國際論述。
中國對台認知作戰發展多年 國安局：鎖定「疑美」、「疑賴」等敘事
根據國安局公布的最新公布的統計數據，光是2025年情報團隊就查報至少4.5萬組異常帳號，比前一年增加1.7萬多組，並蒐獲超過231.4萬則爭訊，在在顯示認知作戰配合高散播力的社群平台，滲透力日益強化，統戰已不再侷限於傳統戰爭形式，而是早已深入人心與資訊空間。
另外，國安局也發現「中國兵器工業集團」等企業積極開發AI 模型及智能引導系統，試圖同步執行輿情數據蒐集、影音自動生成、目標受眾精準投放等功能。同時也委託 「晴數智慧科技」 、「科大訊飛」 等科技公司，開發智能語音系統，並於我國徵才網站刊登廣告，誘吸不知情臺灣民眾，以國、臺、客語進行線上錄音，建立臺灣口音資料庫，不排除中共擬利用該系統，合成偽冒國人聲線語調，提升後續 AI 生成影音爭訊之真實度。
國安局報告更指出，近年認知戰尤其鎖定「疑美」、「疑軍」、「疑賴」等敘事，針對特定時事議題加強炒作，藉以達到「激化對立」、「削弱抗敵意志」、「影響友盟援台意願」及「爭取認同中共立場」等戰略目標。而中國如此操弄資訊的手法，不僅台灣人民應謹慎對待，也已引起全球民主陣營，包括美國、歐盟、澳洲、法國等國重要政府機構及智庫的高度關注。
國安局表示，台灣身處國際反制中共認知作戰的最前線，除持續加強掌蒐中國認知作戰手法樣態，落實政府跨部會通報及應處機制外，並將與第三方事實查核機構、社群平台業者強化溝通交流，適時揭露並下架不實網路資訊，以防制境外敵對勢力之影響力作戰。
我是廣告 請繼續往下閱讀
劉嘉杰在研究文中強調，中國高度依賴社群平台的演算法，透過內容推薦技術，讓特定敘事的訊息在用戶端反覆曝光，改變其資訊接收範圍與意識形態傾向，若能將AI與深偽技術結合也進一步放大資訊戰效果。因此，特別列出過去中國利用各種媒體與管道對台進行認知戰的相關案例。
案例1：2022年8月 時任美國眾議院議長裴洛西訪台
裴洛西不甩中國警告堅持訪台，引發對岸的不滿，除了對台祭出食品、農產品等經濟制裁，也展開一連4天在台灣周邊海域，共6處進行海空實彈演習。第一時間，中國利用官媒《央視》、《人民日報》、《環球時報》與新華社等，大量宣傳美國干預中國內政、嚴重挑釁行為，並不斷報導在台海周圍的軍演行動，企圖營造對台動武的決心與能力，凸顯台灣被孤立等，想裂解台人對美國的信任。
此外，中國亦透過多個社群平台放送「臺灣終將被武力統一」、「美軍不敢介入臺海衝突」、「美國僅將臺灣視為棋子」等言論，想壓制反對的聲音，並與台灣親中的YOUTUBE合作來營造台灣內部是分裂的。最後再適時利用假帳號、機器人散布假訊息來製造恐慌，利用網軍對台灣媒體發動攻擊，想誤導民眾認為是媒體報導內容造成的誤導。
案例2： 2024年5月聯合利劍A軍演
中國不滿總統賴清德在就職演說強調，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，因此再次發動軍演。此次強化中國官媒強力報導軍演相關內容，東部戰區也發布軍演影片《坐著軍艦看花東》，營造中國對台灣近距離威懾，強化「封鎖臺灣」的心理戰效果。事後，
國防部證實影片並非來自臺海軍演現場，而是利用過去影像、重新編排來進行渲染。
特別的是，這回中國特別運用Deepfake、AI技術生成假新聞和影像，散布「美國國防部不支持臺灣政府，呼籲和平談判」訊息，製作假音頻，模仿我國政治人物言論以誤導選民，藉此混淆輿論，干擾選舉與社會認知。
案例3：2024年12月聯合利劍Ｂ軍演
該次演習是在檢驗解放軍的合作實戰能力，中國官媒積極報導演習內容，強調是針對台獨勢力，企圖威嚇台灣。例如，東部戰區發布戰訓微電影《枕戈待旦》，「旦」字上半部分並以圓圈包圍臺灣島剪影，來傳達強烈軍事威懾意圖。
另外，演習中還出現「台灣天然氣船遇到解放軍艦掉頭，國軍為派遣力量應處」等消息。經查發現，這些都是由境外網軍透過駭客攻擊手段來發佈，目的是製造社會恐慌、削弱人民對政府和國軍的信任。
綜觀上述，可以發現中國近年對台軍演時，都會配合媒體相關技術進行認知作戰，其中一定會結合傳統媒體、社交媒體、AI技術、假訊息等，企圖分化台灣社會，形塑對中以有利的國際論述。
中國對台認知作戰發展多年 國安局：鎖定「疑美」、「疑賴」等敘事
根據國安局公布的最新公布的統計數據，光是2025年情報團隊就查報至少4.5萬組異常帳號，比前一年增加1.7萬多組，並蒐獲超過231.4萬則爭訊，在在顯示認知作戰配合高散播力的社群平台，滲透力日益強化，統戰已不再侷限於傳統戰爭形式，而是早已深入人心與資訊空間。
另外，國安局也發現「中國兵器工業集團」等企業積極開發AI 模型及智能引導系統，試圖同步執行輿情數據蒐集、影音自動生成、目標受眾精準投放等功能。同時也委託 「晴數智慧科技」 、「科大訊飛」 等科技公司，開發智能語音系統，並於我國徵才網站刊登廣告，誘吸不知情臺灣民眾，以國、臺、客語進行線上錄音，建立臺灣口音資料庫，不排除中共擬利用該系統，合成偽冒國人聲線語調，提升後續 AI 生成影音爭訊之真實度。
國安局報告更指出，近年認知戰尤其鎖定「疑美」、「疑軍」、「疑賴」等敘事，針對特定時事議題加強炒作，藉以達到「激化對立」、「削弱抗敵意志」、「影響友盟援台意願」及「爭取認同中共立場」等戰略目標。而中國如此操弄資訊的手法，不僅台灣人民應謹慎對待，也已引起全球民主陣營，包括美國、歐盟、澳洲、法國等國重要政府機構及智庫的高度關注。
國安局表示，台灣身處國際反制中共認知作戰的最前線，除持續加強掌蒐中國認知作戰手法樣態，落實政府跨部會通報及應處機制外，並將與第三方事實查核機構、社群平台業者強化溝通交流，適時揭露並下架不實網路資訊，以防制境外敵對勢力之影響力作戰。
更多「2026過年」相關新聞。