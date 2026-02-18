我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆年節將至，各大電影台都會安排強片播映，讓民眾返鄉過節、放長假在家可以跟親友守歲或共度天倫時光，《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理大年初二（2月18日）的「初二電影台強片懶人包」，列出10大電影台黃金時段播放的電影，以及精選5部強片推薦，包括「國民男神」許光漢主演的《瞞天過海》，以及奧斯卡影帝丹佐華盛頓演出的《私刑教育》。🎞️HBO電影台19:10《限制級戰警：重返極限》21:00《侏羅紀世界：重生》東森洋片台17:50《星際異攻隊3》21:00《28年毀滅倒數》AXN電影台18:35《全知讀者視角》21:00《玩命關頭5》好萊塢電影台19:45《暗影特工》22:00《私刑教育》amc電影台18:10《鹿死誰手》20:05《一夜狂奔》CINEMAX18:15《一飛沖天》19:55《哥吉拉》CATCHPLAY電影台20:00《名偵探柯南》21:00《異獸戰場》東森電影台21:00《鬼滅之刃 柱訓練 開幕篇》23:20《臨時劫案》緯來電影台21:00《瞞天過海》23:10《封神第一部:朝歌風雲》龍祥電影台18:20《月球殞落》21:15《疾速營救》《28年毀滅倒數》播出時間：2月18日（初二）21:00收看平台：東森洋片台卡司：茱蒂康默、亞倫強森、阿爾菲威廉斯、傑克歐康納、雷夫范恩斯劇情簡介：《28年毀滅倒數》延續「憤怒病毒」爆發近三十年後的世界，英國早已成為被隔離、被遺忘的禁區，倖存人類在殘破秩序與軍事封鎖中勉強維生。新一代在末日陰影下成長，對過去的文明只剩片段傳說；然而，一場意外行動打破脆弱平衡，讓人們發現病毒與人性都產生了更可怕的變異。在感染者威脅再起之際，角色們被迫直面選擇——是延續恐懼與仇恨，還是在徹底崩毀的世界中，為人類尋找最後的希望。《私刑教育》播出時間：2月18日（初二）22:00收看平台：好萊塢電影台卡司：丹佐華盛頓、克蘿伊摩蕾茲、馬頓索柯斯、梅莉莎李歐、大衛哈伯、比爾普曼劇情簡介：《私刑教育》講述表面上過著平靜生活的中年男子麥考爾，實際上擁有過去不為人知的特工背景。當他目睹身邊的無辜之人遭到黑幫與腐敗勢力殘酷欺壓時，內心沉睡的正義被喚醒，決定以自己的方式伸張公理。麥考爾冷靜周密、出手凌厲，利用智慧與戰術逐一清算惡勢力，在黑暗城市中成為令罪犯聞風喪膽的私刑者，也讓「正義」在灰色地帶重新被定義。《一夜狂奔》播出時間：2月18日（初二）20:05收看平台：amc電影台卡司：連恩尼遜、喬爾金納曼、艾德劇情簡介：《一夜狂奔》描述年邁卻身手依舊的黑幫殺手吉米，在一個夜晚被迫背叛效忠多年的黑幫老大，只為保護遭到追殺的兒子。紐約城在黑夜中成為獵場，警察、黑幫與殺手三方勢力交錯追逐，父子倆一路逃亡、一路清算過往恩怨。在子彈與時間倒數中，吉米必須用最後的力量完成救贖，為破碎的親情與自己的人生劃下句點。《瞞天過海》播出時間：2月18日（初二）21:00收看平台：緯來電影台卡司：許光漢、張鈞甯、惠英紅、尹正劇情簡介：《瞞天過海》由許光漢、張鈞甯主演，故事圍繞一樁看似完美的離奇命案展開。表面證據指向毫無破綻，卻在細節中暗藏玄機。許光漢飾演的關鍵人物捲入謊言與真相交錯的漩渦，張鈞甯則以冷靜理智、步步逼近真相的角色，抽絲剝繭揭露人性最幽暗的一面。隨著層層反轉浮現，觀眾將發現，真正被「瞞天過海」的不只是警方，更是每一個深信表象的人。《月球殞落》播出時間：2月18日（初二）18:20收看平台：龍祥電影台卡司：荷莉貝瑞、派翠克威爾森、約翰布拉德利、麥可潘納、查理普拉瑪、于文文、唐納蘇德蘭劇情簡介：《月球殞落》描述一股神祕力量使月球偏離軌道，正急速墜向地球，引發全球性的重力異常與毀滅災難。面對末日倒數，前太空人與科學家臨危受命，展開不可能的太空任務，試圖在時間耗盡前阻止人類滅絕。隨著行動深入，他們逐步揭開月球不為人知的真相，發現這場災難背後牽動著人類起源與宇宙祕密，讓拯救地球的賭注遠比想像更加巨大。