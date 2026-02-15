我是廣告 請繼續往下閱讀

李奈映跟元斌的人形立牌敬禮，然後快步逃離，畫面超爆笑。

李奈映宣傳新作 遇到老公元斌立牌好尷尬

元斌16年沒拍電視電影 觀眾都期待他復出

韓國演員李奈映相隔3年重返電視圈，跟鄭恩彩、李清娥主演韓劇《榮耀：她們的法庭》正式開播，她為了宣傳新戲跑遍節目，還登上YouTube頻道《백은하의 주고받고》，沒想到一到訪問現場就「撞見」老公元斌的人形立牌，當場愣住，慌張打招呼還鞠躬行禮，下一秒直接快步閃人，笑翻主持人Una BECK，畫面瞬間成為話題。李奈映為了宣傳新戲《榮耀：她們的法庭》到Una BECK的YouTube頻道作客受訪，她尷尬敲工作室的門，門上鏡子反射出元斌的臉，她一抬頭發現是老公的立牌，表情肉眼可見的僵住，只能乾笑說聲「啊，你好」，還一本正經向立牌行禮，接著立刻逃離現場，社恐實錄讓現場笑成一片。《榮耀：她們的法庭》是李奈映睽違3年回歸的小螢幕之作，更是她出道28年來首度挑戰律師角色，她在劇中飾演高知名度的名人律師尹羅映，長期站在媒體鎂光燈下，是輿論戰場的核心人物。談到角色，她笑說自己在劇裡「真的是只會工作的女人，只有辦公室、新聞攝影棚、套房這幾個場景而已」。Una BECK也補刀形容她「不是在辯護，就是在吵架，或是自己一個人待著。」還開玩笑問「不會有點失落嗎？因為家裡有元斌吧？」李奈映只能害羞乾笑。其實李奈映早在記者會就透露，為了準備角色，元斌全程陪讀劇本，兩人一起看完內容，身為演員的他非常理解角色需要承受的情緒消耗，不只給出實際建議，也不斷鼓勵老婆「這真的不容易，但妳一定做得到」，低調卻很有力的支持，讓李奈映感到暖心。至於元斌，和玄彬、李棟旭、孔劉並列韓國一線男神的他，自2010年拍完電影《大叔》後，整整16年沒有推出電視或電影新作，近年僅透過廣告代言亮相。2017年原定出演電影《Still Life》，卻因劇本改編方向意見不合退出，讓不少粉絲至今感到可惜。曾與他合作電影《非常母親》的名導奉俊昊，2019年受訪時就直言「元斌是被低估的演員」，還笑說就算自己已經滿意喊卡，他還會反問是不是演不好，對表演要求極高，奉俊昊直言：「希望他快點回歸，真的非常想再看到他的作品。」也因此更讓外界期待元斌的回歸。他的老婆李奈映2024年宣傳《朴河京旅行記》時被問到丈夫復出動向，也只淡淡回應：「他一直都有在看作品，也常會羨慕好的電影，應該會出來的，再等一下下吧。」