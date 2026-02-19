我是廣告 請繼續往下閱讀

▲總統府秘書長潘孟安把鋼彈模型誤認成鹹蛋超人，直喊對不起。（圖／翻攝畫面）

買玩具沒到帶錢 潘孟安求助小編

終於拿到紅包！潘孟安燃起鬥志要求再挑戰小編提問

▲總統府秘書長潘孟安通過小編快問快答挑戰，終於獲得獎金紅包，但只能買一樣玩具。潘孟安為了姪孫的玩具，瞬間燃起鬥志，想持續挑戰小編的問題。（圖／總統府提供）

總統府秘書長潘孟安過年特別走訪一家長期支持的青年創業玩具店，準備挑選春節禮物送給家人好友，沒想到最後關頭，口袋竟然空空、沒有帶錢！只好趕緊找一旁的小編求助，但當然沒那麼容易就獲得救援，必須透過「快問快答」賺獎金，答對才有紅包買玩具。任何政策議題通通難不倒潘孟安，結果卻把「它」認成鹹蛋超人，引起全場爆笑，讓潘孟安感嘆直呼，現在的玩具種類多到像迷宮，讓他這個新手叔公距離潮流真的有點遙遠。為解決沒帶錢的困境，潘孟安努力回答小編出的考題，被問到「面前的模型叫什麼？」潘孟安豪不猶豫回答是「鹹蛋超人，大家都知道」，直到店員說出解答是「鋼彈模型」，讓潘孟安尷尬大笑，還舉手向鋼彈敬禮致意，直喊「對不起，認錯你！」。第一題凸槌沒關係，第二題潘孟安火速挽回顏面，「今年是什麼年？」，潘孟安立刻正確回答「馬年，萬馬奔騰！」，總算獲得第一份購物基金。直到第三題大魔王考驗「國家生育補助金額」，潘孟安終於發揮「大管家」本色，秒答：「這問我就對了！除了中央加碼一胎10萬，還能疊加地方政府補助，沒有身份區隔或排擠，希望年輕人增產報國」，專業表現讓小編雙手交出紅包。連拚三題，但獎金只夠買下其中一盒玩具，讓拿到戰利品的潘孟安「鬥志被燃起」，轉頭追問小編：「還有什麼問題？快問，我要繼續答題買禮物！」潘孟安今年家族迎來新成員，讓他晉升為新手叔公，因此特別到青年創業玩具店大採購，要給孫姪輩驚喜。但平日處理國事俐落的秘書長，踏入玩具世界卻徹底「大斷片」，讓潘孟安感嘆直呼，現在的玩具種類多到像迷宮，他這個新手叔公距離潮流真的有點遙遠。即便現場鬧出不少反差萌的笑話，也透露出潘孟安為家人「拚了」超萌韌性，讓大家看到秘書長私下疼愛晚輩的一面。