靠著「穿睡衣彈鋼琴」打出話題、被封為「韓版廣末涼子」的林李智（前藝名：李海仁），從偶像歌手轉型自媒體創作者後，經營YouTube累積141萬訂閱，2025年更砸下40億韓元（約台幣9600萬元）買房成為話題，她近日公開資金結構，坦言其中32億韓元來自貸款，從簽約發抖、熬夜算利息到咬牙扛下壓力，好在百萬粉絲的支持，讓她就算辛苦也會努力撐過去。
「韓版廣末涼子」買下40億豪宅 有32億是貸款
林李智表示只要一提到買下40億韓元建築，外界都會覺得值得和羨慕，但實情是有32億是貸款，「第一次在合約書上簽名時手都在抖，晚上也睡不著，我真的撐得住嗎？那天晚上我算利息算到天亮，說真的當下想逃，但我沒有，這32億債務也是我人生的一部分，我會守住它，把路走得更大」。
她之後也發文吐露壓力，直言「32億韓元貸款的重量比想像中還沉重」，感謝網友替她加油與擔心，至於這個決定是否正確，她認為只能交給時間驗證，也覺得32億元是人生投資，邀請粉絲繼續看著她走下去。
林李智介紹 長相神似廣末涼子、YT有141萬訂閱
現年39歲的林李智畢業於首爾綜合藝術大學戲劇音樂劇科，也完成鋼琴相關學業，學生時期因外貌在「5大臉讚」論壇爆紅，被選為「第2期臉讚」，還因此得到「韓國版廣末涼子」稱號，開始接到演藝邀約。她2005年以廣告模特兒出道，2007年演員出道並赴日發展演戲，2012年加入女團Gangkiz擔任主唱，該團為T-ara同門姊妹團，但活動時間不長，2013年退團後各自發展。
2018年後，林李智以直播主與YouTube創作者身分活動，2019年底在京畿道金浦擔任皮拉提斯講師，頻道內容從皮拉提斯教學、VLOG、ASMR到舞蹈與鋼琴演奏逐步調整，在YouTube訂閱突破20萬時，坦言YouTube收入已超過教課薪資，決定辭職皮拉提斯講課，全力投入經營頻道。
近年，她以穿著較清涼服裝彈鋼琴的內容在YouTube打開知名度，最近一支透視睡衣彈琴影片分別突破百萬與數十萬觀看，林李智也承認會使用強調身材的縮圖與較吸睛標題提升點閱，因而引來「像在賣身賺錢」等批評。對此她曾拍片解釋，從現實面來看，這類內容確實能帶來更高觀看數，為了維持頻道與收入只能做調整，最終累積到能置產40億韓元房子，貸款壓力也成了她現在面對的現實課題。
