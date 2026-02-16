大年初一是2月17日，許多民眾早已開始搜尋「大年初一禁忌」，深怕觸犯習俗影響整年運勢。像是「除夕穿新衣還是初一、初一能洗衣服嗎、初一可以洗澡嗎、初一可以剪指甲嗎」都成熱門話題。初一禁忌許多是源自傳統信仰與象徵意義，抱持平常心、尊重長輩觀念即可，不必太過拘泥。「初一祝福吉祥話、初一貼圖」也成為拜年必備，《NOWNEWS今日新聞》整理大年初一禁忌與過節重點，讓你安心迎新年、好運不踩雷。
2026初一開運：東南方喜神方位走春
大年初一是「歲之始」，人的第一步決定了整年的氣運基調。2026年的喜神位在東南方，2月17日初一早上起床後換上新衣，在上午7時至9時之間（辰時，土月之氣可化解過旺火氣），往東南方行走至少100步，或朝此方位深呼吸10次，能接納新年的祥瑞之氣、接引年度吉氣，讓接下來一整年貴人運旺盛，思緒清晰、神清氣爽。
2026初一習俗：守歲熬夜、初一早起走春
2月17日是農曆正月初一，雖然除夕夜習俗是守歲，即使很晚才入睡，但大年初一這天還是要早起「走春」。命理專家楊登嵙表示，在初一走出家門是新年的起步，也象徵這一年命運的吉凶。
在台灣傳統習俗中，大年初一會早起，避免賴床睡懶覺，以免把福氣睡掉，並在初一穿新衣討喜氣。出門走春（行春）可以到親友家互道恭喜，或是到廟裡祭拜神明。初一早餐可吃清淡素食，初一吃齋有「吃災」寓意，可消災解厄，但要避免吃粥或稀飯，民間認為是貧窮之意。
大年初一禁忌：說好話、好心情、早起別賴床
◾忌吵架、打罵小孩：不要在大年初一吵架或打罵小孩，否則家中恐怕招來官訟是非。
◾不可灑水、掃地、倒垃圾：以免掃掉家中財氣，有果皮垃圾可以用撿的。
◾忌吃稀飯：稀飯以前是窮人家吃的食物，故傳統習俗認為初一吃稀飯有觸霉頭之意，代表來年財運受阻。
◾忌殺生：在大年初一殺生，恐怕會惹來血光之災。
◾忌向人要債：除了給對方觸霉頭，對自己也不好。
◾忌欠錢：若是欠別人錢最好在年前還清，讓自己無債一身輕的往下一年邁進。
◾忌睡午覺：大年初一睡午覺是偷懶的象徵，故有影響事業運的說法。
◾忌打破東西：打破東西是破運的徵兆，萬一打破物品，需用紅紙或紅布將碎片包起置於神桌下，並說「碎碎（歲歲）平安」，待初五送窮日再丟掉。
◾忌燈全關：大年初一晚上不可把燈全關，尤其是家中有供奉神明的人，開著燈以明亮迎接新的一年到來，也象徵希望、光明一整年。
◾忌說不吉利的話：例如「死、亡」等字，在過年期間更是禁忌，以免招來不良的影響。
◾紅包送禮不要單數：好禮要成雙，除了紅包金額要雙數，送禮也盡量要雙數，像是一盒鳳梨酥或水果最好有2、6、8、12個，單數及4的金額在傳統禮數上被視為不吉。
大年初一不能做什麼？「熱門QA」快速解答
Q1：大年初一可以貼春聯嗎？
民間習俗認為除夕上午至中午陽氣最旺，因此常在此時就已換好春聯，若無法及時完成，命理專家楊登嵙回覆《NOWNEWS》詢問表示，大年初一也可以貼春聯，別使用掃把掃除，避免將財氣掃掉，在初一貼新春聯並沒有問題。
Q2：初一不能回娘家嗎？
傳統習俗認為，初一回娘家有「把福氣帶走」的象徵，因此多半安排在初二回娘家。不過現代家庭型態改變，若是雙方家人都不介意，其實不必過度拘泥，溝通與尊重最重要。
Q3：大年初一晚上可以洗頭嗎？
民間說法認為初一、初二是「水神生日」，初一洗頭恐把財氣洗掉，因此部分長輩會刻意避開。不過並無科學根據，若在意習俗，可提前在除夕洗好。
Q4：除夕穿新衣還是初一？
傳統多在初一穿新衣，象徵全新開始。有些人也會在除夕夜先換上新衣迎接新年，兩者皆可，依家中習慣為準。
Q5：大年初一可以洗衣服嗎？
多數習俗認為初一應避免洗衣服，以免冒犯水神或「洗走財運」。若真的需要，可延至初三、初五再洗。
Q6：大年初一可以洗澡嗎？
各地說法不一，傳統禁忌是初一尤其早上避免洗澡，理由同初一洗頭，會把財運、福氣「洗掉」，或是冒犯了水神。但也有人認為初一是全新開始，更要保持整潔。可採取折衷做法，簡單沖洗即可。
Q7：大年初一可以剪指甲嗎？
傳統忌諱初一剪指甲，象徵剪掉福氣或好運。若在意習俗，建議提前在除夕前剪好指甲。
這些禁忌多來自老一輩傳承，而現代社會講究方便與衛生，若是家中長輩十分介意，可適度遵守彼此尊重，重點還是全家和樂才是真正開運，心誠則靈、保持平常心就好。
初一拜拜！拜天公、地基主、拜祖先供品準備
📍初一拜天公
◾拜拜時間：子時，除夕晚間11時至初一凌晨1時
◾地點：家中向天沒有遮蔽處
◾供品：齋菜6碗、年糕、發糕、鮮花、清茶3杯、水果
◾金紙：天公金、壽金
📍初一拜地基主
◾拜拜時間：初一中午12時至下午3時
◾地點：大門內向內或廚房內向外
◾供品：日常飯菜、水果、茶或酒3杯
◾金紙：刈金、四方金
📍初一拜祖先
◾拜拜時間：初一中午或下午時段
◾地點：自家神龕
◾供品：三牲五果、年節菜色6碗、酒或清茶3杯、年糕、發糕、春飯
◾金紙：刈金、四方金
初一貼圖：「恭喜發財、新年快樂」限時免費
大年初一不少民眾會傳送拜年訊息向親友問候，LINE在馬年春節推出多款免費過年貼圖，集結「恭喜發財、新年快樂、馬年行大運」等應景吉祥話，一鍵就能快速拜年。別錯過可愛實用的初一貼圖，為新的一年開啟好運氣。《NOWNEWS》社群中心也特別製作10張馬年賀圖，點此全部免費下載使用。
👉點此連結｜LINE過年貼圖23組免費下載！2026新年快樂貼圖限時打包
2026大年初一祝福吉祥話
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大年初一是「歲之始」，人的第一步決定了整年的氣運基調。2026年的喜神位在東南方，2月17日初一早上起床後換上新衣，在上午7時至9時之間（辰時，土月之氣可化解過旺火氣），往東南方行走至少100步，或朝此方位深呼吸10次，能接納新年的祥瑞之氣、接引年度吉氣，讓接下來一整年貴人運旺盛，思緒清晰、神清氣爽。
2月17日是農曆正月初一，雖然除夕夜習俗是守歲，即使很晚才入睡，但大年初一這天還是要早起「走春」。命理專家楊登嵙表示，在初一走出家門是新年的起步，也象徵這一年命運的吉凶。
在台灣傳統習俗中，大年初一會早起，避免賴床睡懶覺，以免把福氣睡掉，並在初一穿新衣討喜氣。出門走春（行春）可以到親友家互道恭喜，或是到廟裡祭拜神明。初一早餐可吃清淡素食，初一吃齋有「吃災」寓意，可消災解厄，但要避免吃粥或稀飯，民間認為是貧窮之意。
大年初一禁忌：說好話、好心情、早起別賴床
◾忌吵架、打罵小孩：不要在大年初一吵架或打罵小孩，否則家中恐怕招來官訟是非。
◾不可灑水、掃地、倒垃圾：以免掃掉家中財氣，有果皮垃圾可以用撿的。
◾忌吃稀飯：稀飯以前是窮人家吃的食物，故傳統習俗認為初一吃稀飯有觸霉頭之意，代表來年財運受阻。
◾忌殺生：在大年初一殺生，恐怕會惹來血光之災。
◾忌向人要債：除了給對方觸霉頭，對自己也不好。
◾忌欠錢：若是欠別人錢最好在年前還清，讓自己無債一身輕的往下一年邁進。
◾忌睡午覺：大年初一睡午覺是偷懶的象徵，故有影響事業運的說法。
◾忌打破東西：打破東西是破運的徵兆，萬一打破物品，需用紅紙或紅布將碎片包起置於神桌下，並說「碎碎（歲歲）平安」，待初五送窮日再丟掉。
◾忌燈全關：大年初一晚上不可把燈全關，尤其是家中有供奉神明的人，開著燈以明亮迎接新的一年到來，也象徵希望、光明一整年。
◾忌說不吉利的話：例如「死、亡」等字，在過年期間更是禁忌，以免招來不良的影響。
◾紅包送禮不要單數：好禮要成雙，除了紅包金額要雙數，送禮也盡量要雙數，像是一盒鳳梨酥或水果最好有2、6、8、12個，單數及4的金額在傳統禮數上被視為不吉。
Q1：大年初一可以貼春聯嗎？
民間習俗認為除夕上午至中午陽氣最旺，因此常在此時就已換好春聯，若無法及時完成，命理專家楊登嵙回覆《NOWNEWS》詢問表示，大年初一也可以貼春聯，別使用掃把掃除，避免將財氣掃掉，在初一貼新春聯並沒有問題。
Q2：初一不能回娘家嗎？
傳統習俗認為，初一回娘家有「把福氣帶走」的象徵，因此多半安排在初二回娘家。不過現代家庭型態改變，若是雙方家人都不介意，其實不必過度拘泥，溝通與尊重最重要。
Q3：大年初一晚上可以洗頭嗎？
民間說法認為初一、初二是「水神生日」，初一洗頭恐把財氣洗掉，因此部分長輩會刻意避開。不過並無科學根據，若在意習俗，可提前在除夕洗好。
Q4：除夕穿新衣還是初一？
傳統多在初一穿新衣，象徵全新開始。有些人也會在除夕夜先換上新衣迎接新年，兩者皆可，依家中習慣為準。
Q5：大年初一可以洗衣服嗎？
多數習俗認為初一應避免洗衣服，以免冒犯水神或「洗走財運」。若真的需要，可延至初三、初五再洗。
Q6：大年初一可以洗澡嗎？
各地說法不一，傳統禁忌是初一尤其早上避免洗澡，理由同初一洗頭，會把財運、福氣「洗掉」，或是冒犯了水神。但也有人認為初一是全新開始，更要保持整潔。可採取折衷做法，簡單沖洗即可。
Q7：大年初一可以剪指甲嗎？
傳統忌諱初一剪指甲，象徵剪掉福氣或好運。若在意習俗，建議提前在除夕前剪好指甲。
這些禁忌多來自老一輩傳承，而現代社會講究方便與衛生，若是家中長輩十分介意，可適度遵守彼此尊重，重點還是全家和樂才是真正開運，心誠則靈、保持平常心就好。
📍初一拜天公
◾拜拜時間：子時，除夕晚間11時至初一凌晨1時
◾地點：家中向天沒有遮蔽處
◾供品：齋菜6碗、年糕、發糕、鮮花、清茶3杯、水果
◾金紙：天公金、壽金
📍初一拜地基主
◾拜拜時間：初一中午12時至下午3時
◾地點：大門內向內或廚房內向外
◾供品：日常飯菜、水果、茶或酒3杯
◾金紙：刈金、四方金
📍初一拜祖先
◾拜拜時間：初一中午或下午時段
◾地點：自家神龕
◾供品：三牲五果、年節菜色6碗、酒或清茶3杯、年糕、發糕、春飯
◾金紙：刈金、四方金
初一貼圖：「恭喜發財、新年快樂」限時免費
大年初一不少民眾會傳送拜年訊息向親友問候，LINE在馬年春節推出多款免費過年貼圖，集結「恭喜發財、新年快樂、馬年行大運」等應景吉祥話，一鍵就能快速拜年。別錯過可愛實用的初一貼圖，為新的一年開啟好運氣。《NOWNEWS》社群中心也特別製作10張馬年賀圖，點此全部免費下載使用。
👉點此連結｜LINE過年貼圖23組免費下載！2026新年快樂貼圖限時打包
- 大年初一報喜，恭喜發財
- 初一開春，好運一整年
- 初一拜年，新年快樂又平安
- 初一迎福氣，財運旺旺來
- 初一好兆頭，萬事都如意
- 初一送祝福，幸福不打烊
- 初一喜氣到，福運跟著跑
- 初一第一天，好事接連來
- 初一開好運，健康又順心
- 初一大吉祥，闔家都安康
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
更多「2026過年」相關新聞。