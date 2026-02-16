我是廣告 請繼續往下閱讀

▲外野手宋晟睿成為本屆經典賽中華隊遺珠之憾，他仍持續準備，迎接新球季到來。（圖／記者陳云茹攝,2026.2.16）

▲王博玄未入選經典賽中華隊最終30人名單，他表示放榜前心中有底，已經有預想到。（圖／記者陳云攝,2026.2.16）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊日前公布最終30人名單，江坤宇、戴培峰、王博玄以及宋晟睿這4位同期的「平鎮幫」野手僅江坤宇進入正選名單，他也在個人的後背包上貼上另外3人的姓名條，希望帶著老同學的精神在場上拼戰，大家都不約而同表示，期盼未來「平鎮幫」能夠在國際賽連線。中華隊外野手僅帶4人，宋晟睿成為外野部門的遺珠之憾，他表示，一開始會期待結果，「雖然沒有入選，但我覺得還是要把自己準備好，因為不會只有這一次國家隊。希望自己準備好迎接新的球季，在中華隊學到的東西，把它帶回自己球隊，然後繼續維持。」宋晟睿直言，接下來會去強化不足之處，讓教練認為未來能勝任國家隊。宋晟睿坦言落選會難過，但因為隊上有不少「平鎮幫」的隊友，大家互相鼓勵，要對方快振作，很快就走出失落的狀態，他也希望江坤宇帶著平鎮幫的力量在經典賽大放異彩。宋晟睿笑說，這次的國家隊培訓，有點回到高中的感覺，「雖然最後沒入選，但我們在這之間一起努力、一起去拚，以後看有沒有機會可以一起入選國家隊。希望是可以是平鎮幫一起站在每個守備位置，我覺得這種感覺蠻有趣的。」同樣身為遺珠的王博玄坦言，集訓期間心中大概就有個底，「因為陣容需求，然後投手需要比較多，自己有盤算一下，就心裡有個底，所以看到直播時，其實（心情）也還好，因為都已經預想到了。」王博玄說，從一開始剛入職棒到現在國家隊培訓，都不會強求結果，選擇讓事情自然而然的發生。與宋晟睿相同，王博玄在集訓期間，與「平鎮幫」的老隊友又重新聚在一起，「很多年沒同隊，有一種熟悉的感覺，當初看到阿坤、培峰進職棒，然後有好成績，我突然回頭一想，有機會跟他們一起練球、比賽，是一件滿不可思議的事情，這是我當初想像的，竟然有實現。」王博玄也說，希望同為「平鎮幫」的林靖凱今年可以健康出賽，「明年底還有16強（世界12強賽），希望我們平鎮幫可以在那時有更大的團聚。」江坤宇成為4人中唯一入選最終名單的野手，他表示隊友們雖然沒中選，但其實都已經很棒了，也坦言替隊友們感到難過。談到這段期間老隊友再聚首，江坤宇說，「訓練完後大家都一起行動，有陪伴的感覺，大家都很想要一起入選、比賽，但很可惜。」為了帶著老隊友的精神上場拚戰，江坤宇將另外3人的姓名條都貼在自己的後背包上，「我覺得把它貼在上面，可以帶著他們一起去比賽，因為他們都很棒，希望可以轉換好自己的心情，去準備接下來的賽季。」江坤宇直言，大家都很珍惜一起集訓的時光，自己也有想過，有朝一日「平鎮幫」能夠在國際賽連線。