富邦悍將投手張奕入選2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊30人名單，圓了他的經典賽國手夢，昨（14）日受訪時，張奕坦言放下心中的包袱，「我很珍惜每一次的機會。因為以前機會不多，所以機會來了我會好好把握。」張奕說，去年的成績已經過去，自己會向前看，把最好的一面呈現出來。張奕的成棒國手之路始於2019年世界12強賽，當年他先發出賽2場，力壓委內瑞拉與韓國，共投13.2局無失分，並奪下2勝，成為該屆賽會勝率王、防禦率王以及全明星隊先發投手。2023年經典賽，張奕原本入選中華隊，卻因肩傷影響辭退，2024年12強張奕再度披上國家隊戰袍，後援出賽5場奪下3場勝投，防禦率是0，是球界公認的國際賽型投手。張奕在2月初悍將新球季春訓開訓時，曾透露新年新希望是進入經典賽中華隊30人名單。在名單公佈後，張奕將迎接職業生涯第一次的經典賽，回顧放榜時的心情，張奕說很緊張，「我不認為我一定會錄取，就是帶著想要進名單的心情來到國訓做準備，然後做給教練們看。」張奕坦言，能進到30人名單，算是放下心中的包袱，「進入名單後，要好好的把自己該做的事情做好，也會帶著沒進入名單的隊友們的心情一起進入東京，再前進邁阿密。」張奕表示，每次都把國際賽當作是最後一次比賽，「我很珍惜每一次的機會。因為以前機會不多，所以機會來了我會好好把握，我是以這樣的心情去面對。」對於即將到來的經典賽，張奕莫忘初衷，「最重要的是，過去的成績我不會去在乎，因為那已經是過去了。我會一直往正面、往前的心態去做準備。」張奕直言，如果一直停留在原地的，沒辦法拿出最好的表現，「我個人會想要精進自己，然後把自己最好的一面呈現給大家看。」