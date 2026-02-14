我是廣告 請繼續往下閱讀

旅美投手陳柏毓這2天隨2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊一同到澄清湖球場進行自辦熱身賽，雖然無法登板投球，但仍持續隨隊練球，今（14）日進行返美春訓前最後一次Live BP，共投35球，最快球速飆到152公里，中華隊總教練曾豪駒表示，陳柏毓的穩定度不錯，之後會透過實戰找到最好的感覺。陳柏毓今日在澄清湖球場進行返美前最後一次Live BP，共面對4位打者7個打席，第一輪用20球，對高聖恩最快球速152公里，第二輪用15球，最快球速150公里，總計今日實戰投打用了35球，共有7顆球破150公里。雄鷹曾子祐、高聖恩、宋柏翰擔任打者，結束後都表示陳柏毓球的尾勁很好，變化球不好掌握。中華隊總教練曾豪駒表示，陳柏毓目前按照母隊的計畫執行，現階段先進行實戰練習。談到陳柏毓今日的狀況，曾總認為穩定度還不錯，「可能一些球種的位置還需要微調，透過一次一次實戰慢慢找到最好的感覺。」連續2年以中華隊主帥身份觀察陳柏毓投球，曾總直言投球上更加沉穩。「一年一年的經驗增加，去年在前半段也有好的成績，報到他也有說球季前半段有好的成績，後半段可能體力調節狀況下滑，希望他今年怎麼在後半段把好的狀況延續下去。」對於陳柏毓在經典賽上的角色，曾總指出，「他一直設定在母隊就是先發，這部分會跟教練團討論，去安排他的輪次。」