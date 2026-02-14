我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇日本王牌投手山本由伸在今（14）日於美國亞利桑那州格蘭岱爾的春訓基地迎來春訓首日，他也馬上就進行實戰投打練習（Live BP），展現備戰世界棒球經典賽（WBC）的積極節奏，對此日本隊友大谷翔平跟佐佐木朗希也在旁緊盯，山本由伸也展現出優異的投球狀態。開訓首日，山本由伸就率先在投手群中進行Live BP練習，對戰WBC美國代表捕手史密斯（Will Smith）及韓國代表內野手金慧成，共對決5個打席、投出20球，最快球速達94英里（約151公里），並使用直球、指叉球、滑球、切球與二縫線球等全套球種。對金慧成的首打席被擊成右外野方向安打，隨後以快速指叉球拿下空振三振，再被擠壓擊出右外野安打；面對史密斯則送出一次三振與一次保送，雖有被擊出安打，但整體控球與球威展現良好狀態。山本由伸的整個投球過程，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）、大谷翔平與佐佐木朗希均在一旁觀察。大谷翔平在受訪時也盛讚山本由伸表現，強調「球速仍在逐步提升，但控球非常穩定，從史密斯的反應來看，球的威力已經到位，非常出色。」山本由伸將於3月6日WBC第一輪首戰對台灣登板，並預計在2月末抵達日本與日本代表隊會合。在此之前，他將於美國的春訓熱身賽持續登板，以實戰形式調整狀態。羅伯斯表示，山本由伸將先確認球感與投球節奏，再逐步提升強度，確保以最佳狀態迎接經典賽與新球季挑戰。對台灣來說，在經典賽面對山本由伸將會是近年國際賽事中面對到的最強投手之一，他在去年賽季以12勝8敗、防禦率2.49的成績領銜先發輪值，並在季後賽多次關鍵登板，包括世界大賽第6戰先發拿下勝投，第7戰以救援身份連投兩場，協助球隊完成二連霸。在春訓期間如果山本由伸調整到位，對於台灣打線是必將受到嚴苛的考驗。