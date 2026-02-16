我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林佩瑤（左）與名廚武俊傑（右）的婚姻已經在本月初畫下句點，辦妥離婚手續。（圖／摘自 IG@linpeiyao）

▲林佩瑤（右）曾在王力宏（左）演唱會後一起拍下合照，兩人的婚姻都以離異告終。（圖／摘自 IG@linpeiyao）

▲林佩瑤恢復單身，開始人生新的篇章。（圖／摘自 IG@linpeiyao）

「最美空姐」林佩瑤在小年夜拋出她4年多前曾在社群網站上發文鼓勵剛離婚、覺得自己很丟臉網友，寫道：「都什麼年代了，離婚一點都不丟臉好嗎！！離婚是重生，是勇敢揮別自己不想要的人生。」對照今日她如此果斷處理自身的婚姻，顯然早有前兆。林佩瑤曾參加《超級星光大道2》而有知名度，之後回歸空服員本業，在離婚聲明表示和武俊傑已於今年2月初和平完成程序，也是經過理性溝通後所達成的共識，彼此仍保有尊重與祝福，且仍然是事業上的合夥人。事實上從她4年多前的文章中，她已經把對於離婚的態度寫得很清楚，覺得那是「不想委屈自己跟不適合的人相處，過著委曲求全的日子。」決定恢復單身的理由似乎呼之欲出。當時林佩瑤透露和網友Q&A時一位女性告訴她，不久前離婚了，覺得自己很丟臉，甚至擔心自己不再有價值，她忍不住發文：「請讓我激動的搖搖妳肩膀，妳是在公蝦毀～！！！！！」看得出她對於離婚，並沒有認為非常負面，也不覺得不可以是解決問題的選項。她繼續寫道：「離婚是重生，是勇敢揮別自己不想要的人生，是不想委屈自己跟不適合的人相處，過著委曲求全的日子，是想活出更好、更自在快樂的自己！」她認為女人的價值是自己創造出來的，不是只有婚姻才能給，希望女性都能重視自身的需求，而不是在婚姻中勉強配合。在文中，林佩瑤甚至表示自己身邊有超多朋友離婚後反而過得更好，也有不少人還遇到了更適合自己的對象，要讓這位網友知道，離婚不會讓女性跌價，更寫道：「離婚一點都不丟臉，恭喜妳開始了新的人生。」而現在，她自己也要開始離婚後的新人生。