▲舒淇（左）向《古惑仔》名導劉偉強的妻子黎安兒（右）討紅包，表示壓歲錢要放在枕頭底下。（圖／摘自 IG@sqwhat）

▲舒淇（左）和劉偉強（右）交情深，用對方綽號「牛奶強」稱之，恭喜他的《頭文字D》電影原聲帶又出黑膠唱片。（圖／摘自 IG@sqwhat）

▲舒淇等人的團圓飯上照例也會有魚，象徵「年年有餘」。（圖／摘自 IG@sqwhat）

今年西洋情人節在小年夜的前一天，讓本該浪漫的氣氛沾染不少年節的喜氣。舒淇在這一天竟然撇下老公馮德倫，沒有享受兩人浪漫時光，而是和《古惑仔》系列的鄭伊健、導演劉偉強、劉偉強的妻子黎安兒等一起吃團圓飯，她還撒嬌、眨眼睛向黎安兒討紅包，更表示壓歲錢要放在枕頭底下，心情十分愉悅。舒淇在西洋情人節和《古惑仔》系列老夥伴們同樂，把老公馮德倫撇在一旁，她與劉偉強從《怪談協會》一路攜手到《古惑仔》、《風雲》等系列，交情深厚。而她和鄭伊健雖然已經多年沒合作，但鄭伊健來台開演唱會她會拍VCR助陣，她執導的《女孩》在香港辦首映會鄭伊健也出席為她壯聲勢，兩人和劉偉強夫婦、鄭伊健經紀人林珊珊等過年團聚，每個人臉上都笑得開心。大夥兒這頓團圓飯菜色很豐盛，有魚有蝦有雞、有滷肉，除了能夠大吃大喝之外，老友們重聚是最讓人快樂，舒淇不管和劉偉強還是黎安兒合照都露出笑容，模樣很俏皮。她向黎安兒討紅包求吉利，剛好日前才宣布的第44屆香港電影金像獎，她一個人就以《女孩》入圍最佳導演、最佳編劇及新晉導演等3項獎，沾了喜氣或許在4月19日舉行的頒獎典禮上會有斬獲。在舒淇於社群網站上分享的照片中，可以看到她與劉偉強導演合照時用他的綽號「牛奶強」來稱呼，也順道祝賀劉偉強名作《頭文字D》又推出電影原聲黑膠大碟，她還開心拿到暫時絕版斷貨的大碟，並和該片配樂陳光榮合照，除了拿到劉偉強太太的紅包外，舒淇當天的收穫挺豐富。至於馮德倫則是早先對於太座在香港電影金像獎入圍名單上的好成績，打趣稱希望她能夠得獎，這樣獎座就是她今年慶祝半百最好的禮物，自己也省得花錢，是雙贏。網友忍不住回應他：「不買禮物就算了，但你應該要舉辦一個慶功宴呀。」就看到時獎項揭曉結果如何了。