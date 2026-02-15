我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舒淇發文求救粉絲幫忙一起找耳機盒。（圖／舒淇IG@sqwhat）

金馬影后舒淇近期常常透過社群分享近況，不料她今（15）日卻罕見向大家求救，表示自己掉了耳機盒，問有沒有粉絲看到自己的耳機盒，無奈喊「這一年多來掉三次了」。舒淇今日在IG求救粉絲，透露自己的耳機盒在搭飛機的時候不見，詢問有沒有人在休息室或飛機上看到，還無奈表示自己一年多來就掉了3次，「前兩次都只掉一隻耳機，且都是右耳」。舒淇的貼文，也瞬間引來許多網友的共鳴，紛紛分享自己遺失的耳機的經驗，「同我老公一樣，一年一定掉2次或以上 」、「我之前也掉過耳機盒，悲慘」、「同樣的經歷，現在一堆在家」、「前天工作也掉了耳機盒，iPhone手機「尋找」定位發現已悄悄的被撿到的人帶著遨遊各地」。今年49歲的舒淇19歲就出道拍廣告，1996年憑藉《色情男女》爆紅，2005年主演《最好的時光》奪下金馬影后，代表作《刺客聶隱娘》、《千禧曼波》等更是經典之作。而舒淇今年自編自導的電影《女孩》，除了贏得釜山影展最佳導演，還獲選為2025年新加坡國際影展開幕片，甚至打進印尼日惹亞洲影展的主競賽，與紅海國際電影節，在國際上的表現不俗。私生活方面，舒淇與馮德倫於2016年結婚，婚後夫妻倆雖然低調但感情相當穩定，兩人結婚多年未育，對此她表示雙方相處像長不大的孩子，沒有生子壓力反而更自在輕鬆，打破婚姻一定要孩子的傳統框架，舒淇罕見將心中的矛盾攤開在陽光下，一番談話引起廣大女性的共鳴。