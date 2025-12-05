我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王祖賢透過艾灸館的名字註冊小紅書，發布相關影片。（圖／翻攝自灸覺 艾灸養生會館小紅書）

▲舒淇的小紅書經常分享美妝照。（圖／翻攝自舒淇小紅書）

▲林志玲的小紅書有許多工作幕後的可愛影片。（圖／翻攝自林志玲小紅書）

▲蕭亞軒的小紅書沒特定主題，幾乎什麼都發。（圖／翻攝自Elva Hsiao蕭亞軒小紅書）

▲謝金燕多半在小紅書分享保養祕訣和美照，還分享過自己剪瀏海的影片。（圖／翻攝自謝金燕小紅書）

台灣宣布封鎖小紅書1年，這讓不少用戶崩潰，其實除了一般民眾外，許多出生在台灣的天后也都有註冊小紅書帳號，《NOWNEWS今日新聞》就為各位盤點5大有在使用小紅書的台灣女星，包含王祖賢、舒淇、林志玲、蕭亞軒、謝金燕。未來台灣粉絲開不了小紅書，恐怕也會錯失追蹤明星動態的機會。58歲不老女神王祖賢出生在台灣，但靠拍香港電影才走紅，王祖賢在2004年息影後則搬到加拿大溫哥華定居，潛心學佛，還接觸了艾灸這個中醫療法。去年底王祖賢就在當地開設了「灸覺養生會館」，並以養生會館的名義註冊小紅書帳號，跟大家分享艾灸的益處還有一些生活日常，目前有3.2萬粉絲追蹤。49歲的女神舒淇靠著《刺客聶隱娘》、《最好的時光》躍升成國際級影后，還擔任過坎城影展、柏林電影節評審，經常世界各地飛，在香港、台灣都有住處。今年舒淇自己執導的電影《女孩》也入選第82屆威尼斯影展主競賽單元，成績亮點。而舒淇的小紅書有159萬粉絲追蹤，主要都在分享自己的美妝、穿搭影片及照片，偶爾也會分享電影幕後。剛過完51歲生日的台灣第一名模林志玲也有小紅書帳號，不同於IG、臉書常曬出品牌合作及美照，她的小紅書多半會分享一些工作幕後或是日常吃飯的短影音，風格意外親民。日前林志玲才上傳工作人員私下幫她慶生的影片，她感動到落淚，展現真性情收穫10萬人按讚，帳號目前有33.2萬人追蹤。46歲的唱跳天后蕭亞軒過去因髖關節受傷動手術，消失在螢光幕多時，今年她才正式宣布回歸，並登上中國音樂節目《讓我來唱》，好歌喉再度獲得粉絲關注。但蕭亞軒目前還沒推出新作品或開演唱會，回歸步調相對緩慢，為了維持社群熱度，她去年1月就已註冊了小紅書，分享一些生活日常或是作品，目前已累積8.7萬人追蹤。50歲的謝金燕近年頻頻靠著逆齡的身材和臉蛋登上媒體版面，一雙大長腿搭配馬甲線，完全看不出已經年過半百。去年謝金燕更加入中國實境綜藝節目《乘風2024》擠進決賽，在中國也獲得大量粉絲關注，更有不少觀眾敲碗她的保養秘訣；謝金燕因此經常在小紅書上跟大家分享自己的飲食、保養、運動習慣，還有一些日常美照，獲得14.8萬人關注。