▲張學友（如圖）是舒淇從學生時期以來的偶像。（圖／摘自Jacky Cheung Fans Page 臉書粉絲頁）

金馬影后舒淇今（30）日在臉書發表了以〈我的張學友〉為題的千字長文，回顧自己長達30年的追星歷程，透露自己從仰望偶像的少女歌迷，一路成為「歌神」張學友合作對象，甚至還圓了只有在夢中才能看到的「婚紗之夢」，讓舒淇直呼是一輩子難忘的回憶。舒淇透露，自己年少時便是張學友的忠實歌迷，〈吻別〉、〈情書〉等經典歌曲陪伴她度過無數成長時光，甚至曾在夢中與偶像「談了三天戀愛」，笑稱那是少女時期最甜的幻想，這份崇拜不只是追星，更成為她人生重要的情感印記。舒淇回憶剛到香港發展時，經紀人文雋在她生日當天悄悄安排她前往紅磡體育館，欣賞張學友主演的音樂劇《雪狼湖》，演出結束後，她被帶到後台，張學友親自送上一朵玫瑰花與一顆蘋果為她慶生，讓當時的她瞬間「整個人當機」，成為一輩子難忘的回憶。甚至張學友還主動向舒淇伸出合作邀請，邀請自己一起拍攝演唱會影片，讓她「圓夢」穿上婚紗站在偶像對面，舒淇形容，當她看著西裝筆挺的張學友對自己伸出手時，內心激動到快暈倒，只能靠專業素養強忍情緒完成拍攝。舒淇也寫下了對張學友的佩服，提到他在短短兩年七個多月內完成324場演唱會，至今仍能維持最佳狀態、甚至挑戰高難度動作，讓她深受感動，同時也期許自己能追隨偶像的腳步持續精進；她最後幽默表示，期待未來即使透過AI機器人，也想再次收到偶像的訊息，延續這段跨越30年的動人緣分。