金州勇士前鋒「嘴綠」格林（Draymond Green）不僅是場上的防守悍將，更是NBA最敢言的「大砲」。這位 35 歲的四屆全明星球員，近期在與名嘴貝勒斯（Skip Bayless）的訪談中語出驚人，表示自己在退休後有意挑戰NBA總裁（Commissioner）的大位，儘管他生涯曾被聯盟禁賽高達6次、繳納超過100萬美元的罰款，但他仍自信滿滿地認為自己「功大於過」。在podcast節目中，向來毒舌的球評貝勒斯竟罕見地稱讚格林擁有「正確的頭腦」，並詢問他是否有意願在未來接掌聯盟。對此，格林給出了肯定的答案。「我很樂意。我總是希望能看到這個聯盟成長，」格林表示，「雖然我在這個聯盟期間發生過一些『小插曲』，但我希望、也認為我所做的貢獻是功大於過的。」格林口中的「小插曲」，指的正是他那火爆且難以捉摸的脾氣。生涯至今，他因各種惡意犯規與衝突事件，累計被聯盟禁賽6次，罰款金額超過100萬美元。一個經常站在聯盟紀律委員會對立面的人，竟然想成為制定規則的總裁，這無疑是NBA史上最諷刺也最有趣的話題之一。格林的表態正值現任總裁蕭華（Adam Silver）面臨信任危機之際。近期，知名球評西蒙斯（Bill Simmons）與凱伊（Michael Kay）紛紛對蕭華的領導風格提出質疑。西蒙斯直言不確定他是否仍是掌管NBA的合適人選；凱伊則認為蕭華的手段過於軟弱，應該採取更嚴格的管理方式。在這種氛圍下，作風強硬、深知球員心態且擁有高籃球智商的格林，似乎成為了一種「另類」的選擇。雖然要看到格林穿上西裝、坐在總裁辦公室發號施令仍難以想像，但他至少成功引起了話題，這或許正是他邁向管理層的第一步。