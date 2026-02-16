我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄔瑪舒嫚（左）與伊森霍克（右）適合演《千鈞一髮》結緣，但已經離異多年。（圖／摘自IMDb）

▲《怪奇物語》瑪雅霍克（左）和音樂人克里斯汀李哈德遜（右）在西洋情人節於紐約結婚，彼此是由好友擦出愛的火花。（圖／摘自 IG@maya_hawke)

▲伊森霍克（左）為女兒瑪雅霍克（右）近年來在演藝事業上的表現感到驕傲。（圖／美聯社／達志影像）

Netflix最夯影集《怪奇物語》裡的怪怪美少女瑪雅霍克Maya Hawke，在西洋情人節於紐約和男友克里斯汀李哈德遜結婚，劇中的好友們也有不少人前往觀禮，不過最受矚目的，當然是瑪雅大名鼎鼎的雙親伊森霍克、鄔瑪舒嫚，儘管彼此離婚時算不上特別和諧，為了心愛的女兒結婚，仍然都不會缺席，也成了各方關注的焦點。瑪雅霍克在《怪奇物語》飾演想法天馬行空的女同志蘿蘋，第3季初登場就大受歡迎，之後被提拔為固定要角之一。她的婚禮上包括「達斯汀」蓋頓馬塔拉佐、「麥克」芬恩沃夫哈德、「史蒂夫」喬奇瑞等都到了，宛如該劇的小型同學會。但她的爸媽伊森霍克、鄔瑪舒嫚才是引起討論的話題重點：伊森穿上西裝、打扮斯文的牽著她走上紅毯；鄔瑪則一身飄逸的藍色洋裝，不減女神丰采。身為備受矚目的星二代，瑪雅霍克自然、隨性的作風贏得粉絲喜愛。她與克里斯汀李哈德遜因為音樂上的合作而認識，克里斯汀也曾參與她在前年推出的專輯《Chaos Angel》製作。正式交往之前，兩人當了4年的朋友，直到友情逐漸轉變為愛情，現在更是要一起攜手走向未來的人生伴侶。瑪雅大讚和朋友交往是最好的，因為他們認識你，也了解你也只是個人，不會把你當成想像中的完美女友的投射。由於瑪雅霍克近年來的人氣一路往上飆，伊森霍克幾度自嘲，稱以前大家說瑪雅是他的女兒，現在變成「他是瑪雅霍克的爸爸」，有時候一起走在路上碰到觀眾，也不是他被認出來、而是瑪雅，語氣中隱藏不住對女兒演藝發展越來越亮眼的驕傲。伊森霍克與鄔瑪舒嫚是合作科幻片「千鈞一髮」結緣，影片雖然票房不佳卻極有好評。戲外他和鄔瑪結婚8年，生了一雙子女，瑪雅還有個弟弟萊文，婚禮當天全家都到場。伊森和鄔瑪離婚後，彼此也都有別的感情，和新伴侶都生了小孩，可是為了瑪雅與萊文，兩人之間永遠都會是家人，牽繫無法切斷。