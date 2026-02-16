我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓塞爾提克球星杰倫布朗（Jaylen Brown）本季打出了MVP等級的統治力，在隊友塔圖姆（Jayson Tatum）因傷缺陣的情況下，幾乎憑一己之力將球隊扛在肩上。不過，這位綠衫軍一哥的野心似乎不僅止於籃球場。在今年NBA全明星週期間，布朗語出驚人地透露，他對於綜合格鬥（MMA）充滿興趣，甚至已經與UFC總裁白大拿（Dana White）接觸，討論退休後轉戰格鬥界的一系列可能性。布朗近期除了在球場上大殺四方，場外也積極經營直播事業，展現多元興趣。根據《ESPN》記者岡本（Brett Okamoto）報導，當被問及是否有意進軍格鬥界時，布朗給出了令人意外的答案。「老實說，我一直有在考慮這件事，我也和一些人談過了，」布朗表示，「或許在我（籃球）職業生涯結束後的一部分時間，我很樂意參與像UFC或拳擊之類的賽事。我已經和白大拿（Dana White）談過一些事情了，但我們就看看後續發展吧。」布朗擁有紮實的泰拳（Muay Thai）訓練背景，其身體素質與對抗性在NBA也是頂尖水準。無論是為了直播節目效果，還是真的想在八角籠內來場實戰，這位綠衫軍球星似乎都躍躍欲試。雖然布朗對格鬥充滿熱情，但眼下的首要任務仍是帶領塞爾提克衝擊總冠軍。目前塞爾提克戰績穩居聯盟前段班，且好消息是，因傷缺陣的當家球星塔圖姆復原進度良好，近期已參與發展聯盟緬因塞爾提克的練球。隨著下半季即將展開，若塔圖姆能健康歸隊，這支由「MVP級格鬥家」布朗領軍的綠衫軍，勢必將成為季後賽最難纏的隊伍。至於布朗何時會戴上拳套？或許得等到他幫波士頓再拿一座冠軍之後了。