▲日本備戰WBC世界棒球經典賽，《東京中日體育》稍早大篇幅報導，表示陣中當家王牌投手山本由伸，將確定在3月6日預賽首戰，面對台灣時擔任先發投手出賽。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）進入倒數計時，衛冕軍日本武士隊（Samurai Japan）正於宮崎進行高強度集訓。雖然今（16）日是球隊休兵日，但總教練井端弘和絲毫不敢鬆懈。他在宿舍受訪時驚爆，早已向預計在第一輪先發的投手們「攤牌」，告知各自的登板日期。而針對3月6日開幕戰強碰中華隊，井端更是語重心長地表示：「這一場絕對不能跌倒。」根據日媒《體育報知》報導，井端弘和透露，教練團對於投手調度的佈局相當早，並非臨時起意。井端監督表示：「大約是在2月日本職棒春訓剛開始，以及4日公布最終30人名單的前後，就已經告知選手。」這意味著，將要在開幕戰對決台灣隊的先發投手，早已進入備戰狀態，從各方消息來看，日本高機率推派道奇王牌山本由伸掛帥先發。日本隊此次預賽被分在B組，將在東京巨蛋享有主場優勢。然而，賽程安排對日本隊來說是不小的挑戰。首戰3月6日對戰中華隊後，緊接著7日要打韓國、8日對陣澳洲，面臨「三連戰」的考驗。針對預賽賽程，井端弘和毫不避諱地指出，對台灣的開幕戰就是生這屆賽事的「天王山之戰」。井端分析道，「我認為首戰非常重要，雖然我們的目標是贏球，但如果在那裡（對台灣）跌倒，後續就很難帶起氣勢。」井端弘和也強調，贏球固然重要，但他更希望能以「好的氣勢」贏下來，為接下來對戰韓國與澳洲的硬仗打下基礎。