我是廣告 請繼續往下閱讀

速球： 55





55 曲球： 55





55 滑球： 50





50 變速球： 55





55 指叉球： 45





45 控球（Control）： 60





2026年世界棒球經典賽（WBC）開打在即，各國球探與媒體都在尋找潛在的驚喜包。大聯盟知名記者摩洛西（Jon Morosi）今（16）日在社群平台Threads發文點名，效力於奧克蘭運動家體系的台灣20歲左投林維恩，極有機會成為本屆賽事中備受矚目的新星投手，擁有一顆極品的變速球，被看好在2029年進入大聯盟輪值。摩洛西在貼文中指出，年僅20歲的林維恩去年表現亮眼，已經跳級升至運動家2A層級。他特別提到林維恩最被看好的武器是「變速球」，這顆球種被認為能幫助他比同齡投手更快適應高層級的挑戰。回顧林維恩的旅美之路，他在2024年6月以113萬美元的高額簽約金加盟運動家。去年球季，他展現了超齡的成熟度，直接跳過新人聯盟（Rookie），從1A出發展開生涯首個完整球季，且初登場表現就獲得球團正面回饋。根據權威媒體《Baseball America》最新的球探報告分析，雖然林維恩的球速並非頂尖，但他最大的優勢在於「毫無畏懼攻擊好球帶」的膽識，以及成熟的四球種組合。報告特別指出，林維恩擁有高達60分的控球評價，這在年輕投手中相當罕見。《Baseball America》分析：「在令人驚艷的2025年球季後，林維恩已成為運動家體系中最具吸引力的年輕投手之一。雖然仍需提升球速並證明自己能壓制高層級打者，但他出色的投球智商與控球能力，讓他具備相當高的基礎。」美媒預測，若發展順利，林維恩有望在2029年進入運動家的大聯盟先發輪值。而在此之前，今年WBC經典賽將成為他向世界證明身手的最佳舞台。