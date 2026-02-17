效力於洛杉磯道奇隊的日本強投佐佐木朗希，於美國時間15日迎來春訓第3天的重頭戲。根據日本媒體《產經體育》報導，首度在實戰形式打擊練習（Live BP）登場的他，不僅飆出最快98.6英里（約159公里）的剛速球，更首度對外揭露正在開發「第3球種」——也就是當年傳奇投手松坂大輔引以為傲的魔球「陀螺滑球（Gyro Slider）」，展現出即便不打2026世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic），也要在道奇豪華先發輪值中搶下一席之地的決心。
實戰BP壓制韓國國手 直球之外的進化關鍵
在今日的Live BP練習中，24歲的佐佐木朗希共面對3名打者，僅被擊出1支安打，並送出1次三振。最受矚目的是，他面對預計代表韓國隊參加WBC的強打金慧成（Kim Hye-seong）時，兩度以新開發的滑球讓對方揮空，展現出極高的成熟度。
佐佐木朗希在賽後採訪中坦言：「去年使用的滑球感覺並不好。我現在正致力於找回原本那種帶有陀螺旋轉位移、球速較快的滑球。」這種球路旋轉方式如同螺旋般朝捕手而去，特點是球速極快且帶有縱向位移，與過去效力於紅襪與西武獅的松坂大輔所投出的「魔球」軌跡極為相似。
目標進入先發輪值 改善球種過於單一問題
數據顯示，佐佐木朗希去年賽季的球種分布比例中，直球占50%、指叉球占33.5%，這兩大球種合計比例高達83.5%，而滑球僅占約16%，且被打擊率高達.250，效果並不理想。儘管去年季後賽他曾轉任中繼投手表現優異，但今年他決心重返先發位置。
「在先發輪值中，單靠兩大球種很難生存。」日媒評論指出。目前道奇隊先發陣容包括山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）、大谷翔平（Shohei Ohtani）、格拉斯諾（Tyler Glasnow）及史涅爾（Blake Snell），雖然史涅爾開季狀況仍不明確，但佐佐木朗希仍需與希恩（Emmet Sheehan）、史東（Gavin Stone）等新秀競爭最後一個輪值席次。
全神貫注大聯盟球季 佐佐木：內容重於一切
對於決定缺席WBC，佐佐木朗希表現出極高的職業專注度。他強調，目前的目標是精確投出心中理想的球路，並以比賽內容為重。這名24歲的右投在春訓初期展現出的強大氣勢，無疑向外界宣告他已準備好在世界最高舞台證明自己。
消息來源：產經體育
