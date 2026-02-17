2026年WBC世界棒球經典賽剩下16天開打，中華隊迎接農曆春節，只休4天就將於初三19日展開第二階段集訓，全隊轉往大巨蛋提前適應室內場地，期間還會安排3場自辦賽，交手富邦悍將與韓國職棒球隊，再來就是2月25日至28日的台日交流賽，連2天面對日職福岡軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士，屆時旅日3投徐若熙、古林睿煬與孫易磊都會歸隊，再隨中華隊一起飛往日本宮崎。
中華隊過年只休4天 初三大巨蛋開訓
中華隊上月召集32人名單，於高雄左營國訓中心進行第一階段集訓，一路練到農曆春節小年夜，開始放4天年假，將在2月19日（大年初三）北上臺北大巨蛋展開第二階段集訓，台日交流賽來臨前，還會跟富邦悍將以及韓職球隊打3場熱身賽。
結束3場自辦賽後，中華隊就將於2月26日、27日台日交流賽上，分別面對日職強權福岡軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士，屆時將是開放球迷進場的正式比賽，結束後全隊飛往日本宮崎進行最後集訓，多位旅美好手屆時也將回歸中華隊。
中華隊本屆經典賽被分在C組，3月5日東京大巨蛋開幕戰就將由中華隊交手澳洲揭開序幕，後續3天先後面對日本、捷克與韓國的挑戰，一路打到3月8日結束，其中日本、捷克為「晚接午」賽事。
|2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程
|比賽日期
|比賽時間
|對戰組合
|3月5日
|11：00
|澳洲 vs 台灣
|18：00
|韓國 vs 捷克
|3月6日
|11：00
|捷克 vs 澳洲
|18：00
|台灣 vs 日本
|3月7日
|11：00
|捷克 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 韓國
|3月8日
|11：00
|韓國 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 澳洲
|3月9日
|18：00
|澳洲 vs 韓國
|3月10日
|18：00
|日本 vs 捷克
