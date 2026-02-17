我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程 比賽日期 比賽時間 對戰組合 3月5日 11：00 澳洲 vs 台灣 18：00 韓國 vs 捷克 3月6日 11：00 捷克 vs 澳洲 18：00 台灣 vs 日本 3月7日 11：00 捷克 vs 台灣 18：00 日本 vs 韓國 3月8日 11：00 韓國 vs 台灣 18：00 日本 vs 澳洲 3月9日 18：00 澳洲 vs 韓國 3月10日 18：00 日本 vs 捷克

2026年WBC世界棒球經典賽剩下16天開打，中華隊迎接農曆春節，只休4天就將於初三19日展開第二階段集訓，全隊轉往大巨蛋提前適應室內場地，期間還會安排3場自辦賽，交手富邦悍將與韓國職棒球隊，再來就是2月25日至28日的台日交流賽，連2天面對日職福岡軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士，屆時旅日3投徐若熙、古林睿煬與孫易磊都會歸隊，再隨中華隊一起飛往日本宮崎。中華隊上月召集32人名單，於高雄左營國訓中心進行第一階段集訓，一路練到農曆春節小年夜，開始放4天年假，將在2月19日（大年初三）北上臺北大巨蛋展開第二階段集訓，台日交流賽來臨前，還會跟富邦悍將以及韓職球隊打3場熱身賽。結束3場自辦賽後，中華隊就將於2月26日、27日台日交流賽上，分別面對日職強權福岡軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士，屆時將是開放球迷進場的正式比賽，結束後全隊飛往日本宮崎進行最後集訓，多位旅美好手屆時也將回歸中華隊。中華隊本屆經典賽被分在C組，3月5日東京大巨蛋開幕戰就將由中華隊交手澳洲揭開序幕，後續3天先後面對日本、捷克與韓國的挑戰，一路打到3月8日結束，其中日本、捷克為「晚接午」賽事。