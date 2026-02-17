我是廣告 請繼續往下閱讀

2023年來台發展的韓籍啦啦隊女神李多慧，幾乎每隔一段時間就成為焦點人物，從初期語言溝通誤會，到被影射「耍大牌」、「搶C位」等傳聞，她始終站在討論中心，然而與許多因爭議形象受損的案例不同，李多慧不但未被負面聲量吞噬，反而逐步累積更穩固的支持基礎，究竟她是如何在高度曝光與反覆檢視中，建立起高好感、低爭議的公眾形象？這背後其實是一套長期經營的信任策略，跟著《NOWNEWS今日新聞》記者，一同來認識這位旅台韓籍啦啦隊先鋒，是怎麼在一次次打擊中鞏固自己形象，獲得更多粉絲支持。事實上，李多慧2023年初到台灣時最常被放大檢視的不是舞台表現，而是溝通落差，外界對她的第一波質疑，多半圍繞在「聽不懂中文、反應像在擺姿態」的想像上，甚至一度被影射「耍大牌」，但她後續的做法很務實：與其把焦點放在情緒辯解，不如先把語言能力補起來，減少被斷章取義的空間。近年來，李多慧屢次被爆出她苦學繁體字的相關報導，也讓粉絲更能理解她想融入在地的企圖心，當觀眾逐漸把「不懂」改寫成「在努力」，原本容易引爆的誤讀，自然就降溫了。此外，在社群年代負面敘事往往靠「片段+語氣」就能成形，尤其在Threads盛行後更是如此，李多慧曾在2024年捲入拍攝現場站位與「C位」相關爭議，傳言甚至延伸到「若非C位就不拍」的大牌形象。不過後續李多慧經紀公司對外說法，將爭議點指向翻譯溝通落差與編排調整，強調並非她強硬爭位；這類回應的重點，其實是把模糊的個性指控拉回溝通不良的層次，讓討論回到可被核對的細節。加上李多慧在外形象永遠是與粉絲們同樂、笑口常開的表現，因此這樣的傳聞也漸漸難以撼動她的形象，近來也出現「黑料三分真七分假、刻意放大」的說法，等同提醒外界：爆料不必然等於事實全貌，粉絲也更容易把事件當作操作題材看待。李多慧的高好感，另一個關鍵在於公益行動形成可追蹤的軌跡，以花蓮震災為例，相關報導指出她先捐出30萬元協助賑災，隨後又在花蓮風災再度捐出30萬，後續更被拍到親赴花蓮投入清理工作，從捐款者變成到現場的人，這類行動的公關效果並不花俏，但很「硬」。因為李多慧親自到花蓮救災可被目擊、可被對照，當她再被指控負面風波時，支持者腦中會自動浮現另一套相反證據——一個願意出錢也願意出力的人，與「耍大牌、擺架子」的人設不容易同時成立，甚至連「捐款引韓網不滿」的傳聞也被韓國媒體報導為不實訊息，反倒讓她「做事」的畫面更立體。相較於社群貼文的情緒渲染，李多慧前往東華大學，在公開場合用中文長時間分享過往歷程，更能檢驗她的準備與誠意，當她在東華大學30分鐘全以中文進行演講、分享人生經驗與心路歷程，這對外界觀感的意義在於：她不只是在台灣工作，而是嘗試把自身敘事權拿回來，用更少翻譯層、更多本人語意與受眾溝通。當李多慧把「我想說什麼」直接說出來，負面爆料就不容易以「她其實怎樣」的方式替她下結論，對粉絲而言，這類現場互動也像是一種期中考考驗，讓支持者不再只是僅僅有追星情緒，而是「我知道她怎麼一路走來」的陪跑感。真正讓李多慧低爭議的形象，往往不是一句完美聲明、或是公關稿所能建立，而是大量小事的累積。事實上，李多慧近期被拍到在象山掏腰包請劇組、粉絲喝飲料的影片。雖然李多慧請飲料並不是嚴格意義上的公益行為，但提供一種十分親民的判斷素材：願意在日常互動中付出、對身邊人客氣，和「耍大牌」很難畫上等號。加上李多慧即便在韓國遇到台灣人，也主動花錢請客吃飯，讓許多本來不是她粉絲的人都因為這樣親民行為而被圈粉，當她這類正面素材密度夠高，品牌、廠商們也更願意合作，形成「好感—商業合作—更多曝光—再被檢驗」的正面循環。而李多慧之所以能維持支持度，關鍵就在於每次被點名時，粉絲總找得到可對照的日常證據，讓李多慧的負面形象難以被直接「定罪」，這也是3年多來，李多慧即便多次處於風暴中心，總能全身而退的重要原因。值得一提的是，近來李多慧也漸漸學習台灣人特有的「迷因哏」，不僅在鴻海尾牙時對著螢幕上NVIDIA的董事長黃仁勳大喊「爸爸」，更隔空喊話「爸爸給我錢」；昨（16）日她也十分接地氣地跟媽媽一同玩刮刮樂，在此之前還特地播迪士尼動畫《花木蘭》的「中獎神曲」〈以妳為榮〉，並高喊：「老祖宗保佑我！」更顯得她融入台灣。事實上，李多慧也並非完美的人，記者自李多慧來台3年多以來，時常觀察到李多慧會有一些小情緒跟不耐煩，不過她這些情緒不會顯露在大部分粉絲面前，更多時候是在粉絲面前展現正能量，用自己的身分去讓周遭的人更加有活力。有趣的是，或許正因為當年李多慧離開韓國職棒KBO的應援舞台時，沒能好好跟她的粉絲、球迷們道別，因此她更珍惜現在擁有的舞台；而她也將當時自己獨樹一格被韓國球團、粉絲詬病的人格特質，調整轉換銜接到台灣來，也正因為她如此適性的個性，讓她能在台灣品牌、球迷、舞台、粉絲之間切換地來去自如。