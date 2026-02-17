《NOWNEWS今日新聞》已第一時間詢問安芝儇經紀人，不過由於除夕夜守歲，截稿前尚未獲得回應。

▲有網友疑似翻到安芝儇的Naver VIBE，發現她疑似在跟成百賢交往。（圖／翻攝自韓網）

韓網曝光合照 男方身分引爆討論

▲記者根據時間推算，安芝儇與成百賢交往時間，約莫在2025年11月25日前後，而這張截圖則是在2026年1月14日被發現，成百賢生日約莫是1月25日水瓶座。（圖／翻攝自韓網）

節目爭議延燒 成百賢情感線備受檢視

▲不少網友對於安芝儇的戀情十分不看好，因為緋聞男友成百賢被封為《換乘戀愛》系列節目中最被討人厭的角色。（圖／翻攝自成百賢IG@_sbh777_）

《換乘戀愛》新歡舊愛同居 直面未完的關係

▲《換乘戀愛4》可以說是4季以來最精彩的一季，節目組甚至拉到日本鐮倉去做拍攝。（圖／翻攝自IG@tving.official）

效力於中華職棒台鋼雄鷹的韓籍啦啦隊成員安芝儇，近日在個人社群平台公開多張泳裝照片，畫面中她以清爽妝容搭配火辣曲線，在泳池邊留下甜美笑容與自信姿態，迅速吸引粉絲朝聖按讚，不少球迷直呼「女神降臨」，更在短時間內衝上討論熱搜，然而比起身材與造型，外界更在意的是照片背後的掌鏡者身分，相關猜測隨即在韓國與台灣論壇發酵，有韓國網友在社群論壇公布安芝儇的交往對象，竟是韓國戀愛綜藝實境秀《換乘戀愛4》的爭議男神成百賢，消息一出讓不少網友都十分驚訝。隨著安芝儇曬出泳裝照不久，韓國論壇流出一組安芝儇與一名男子的親密合影，畫面中2人互動親密、自然，甚至附上雙方生日倒數字樣，讓網友開始比對細節，眼尖粉絲發現該名男子疑似是曾參與戀愛實境節目《換乘戀愛4》的爭議話題人物成百賢，由於照片背景與時間線與近期動態高度重疊，使得「成百賢與安芝儇」的關鍵字迅速登上社群討論榜，也讓不少人直呼情節發展宛如節目番外篇。成百賢過去因參加《換乘戀愛4》的而聲量大增，節目播出期間他與另一位CP允寧的曖昧互動掀起大批支持聲浪，不少觀眾期待2人假戲真做，不過允寧日前接受韓媒訪問時已明確表示：「雙方僅是如同兄妹般親近的關係，雖然常一起聚會、用餐甚至看展覽，但並未發展為戀人。」她的發言等同親自拆散這對CP傳聞，也讓粉絲對成百賢的感情動向更加好奇。事實上，成百賢在節目中處理前任與新對象的方式，一直引發兩極評價，從與前任賢智的未解心結，到與允寧的情感曖昧都曾成為輿論焦點，有網友形容他是系列節目中最具爭議性的角色之一。節目落幕後，外界仍持續關注成百賢的私生活動態，如今疑似與安芝儇傳出緋聞，再度把他推上話題中心，也讓原本逐漸平息的討論重新升溫。面對網路上的猜測與照片流傳，目前安芝儇與成百賢皆未對戀情傳聞做出正式說明。不過從社群貼文、同框線索到行程時間點比對，已讓粉絲展開各種推敲。究竟這段關係只是朋友間的互動，還是將正式公開的新戀情，仍有待當事人親自回應。隨著更多細節被挖掘，這場跨界緋聞是否升級，也成為球迷與戀綜觀眾持續關注的焦點。《換乘戀愛》是一檔韓國戀愛實境節目，核心設定是多組「分手的前任一起入住同一間屋子」，在不知道彼此身分的情況下重新開始社交與約會，參與者需在與舊愛共處的壓力下，決定是修復關係、放下過去，還是選擇與新對象發展感情。節目以真實分手情侶為基礎，強調情緒拉扯與心理變化，透過匿名訊息、約會選擇與最終告白等環節推進劇情。節目最大看點在於「舊情未解」與「新歡曖昧」的雙線並行，參與者必須在過往傷痕與新鮮心動之間做選擇，情緒強度遠高於一般戀綜，觀眾往往會對特定CP產生強烈支持或反感，形成站隊效應，加上製作單位以訪談與剪輯強化衝突，使角色形象更加鮮明，也讓每一季播出期間都在社群引發高度討論與爭議。