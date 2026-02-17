大谷翔平正式重啟二刀流訓練，隊友在他帶動之下，洛杉磯道奇隊的春訓基地正掀起一場「肌肉革命」。根據美媒《紐約郵報》報導，受到大谷驚人肉體素質的啟發，道奇隊兩名27歲右投史東（Gavin Stone）與萊恩（River Ryan）不約而同在術後復健過程中選擇「增重改造」，並在近日的實戰打擊練習（Live BP）中展現出令球團驚豔的成果。
史東增重15磅展現壓制力 Live BP三振大谷翔平
2024年曾單季拿下11勝的史東，在因肩部手術缺席整個2025年賽季後，利用復健期間將原本消瘦的身材「加碼」。他在休賽季成功增重約15磅（約6.8公斤），這股新動力明顯轉化為投球輸出。
在日前的實戰練習中，史東面對大谷翔平投出極具質量的速球與招牌變速球，成功將這位二刀流巨星三振出局。道奇隊總管高姆茲（Brandon Gomes）對此大加讚賞，認為史東的球威已恢復至手術前的巔峰狀態。
萊恩「馬力」全開 速球時速直衝161公里
另一位同樣經歷手術重生的右投萊恩，則透過「馬力」強化縮短回歸時程。在接受韌帶重建手術（Tommy John）後的復健期，萊恩積極進行肉體改造，使其速球球速從原先的90英里後半段，一舉躍升至能觸及100英里（約161公里）的恐怖境界。
報導分析，萊恩目前擁有多達7種球路的組合，在增重後投球迫力倍增。他在2024年大聯盟初登場時曾繳出防禦率1.33的驚人數據，若能維持健康，將成為道奇隊在短期決賽中調度極為靈活的一張王牌。
大谷效應擴散 道奇帝國春訓熱度沸騰
道奇隊教練團指出，2026年球季由於大谷翔平將全面回歸投打二刀流，先發輪值的運用將比往年更加細膩。在此背景下，史東與萊恩這兩位正值27歲黃金年齡的右投，透過科學化的肉體改造重返戰場，不僅深度強化了輪值厚度，也顯示出大谷翔平對隊友在自我要求上的正向影響力。
消息來源：紐約郵報
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024年曾單季拿下11勝的史東，在因肩部手術缺席整個2025年賽季後，利用復健期間將原本消瘦的身材「加碼」。他在休賽季成功增重約15磅（約6.8公斤），這股新動力明顯轉化為投球輸出。
在日前的實戰練習中，史東面對大谷翔平投出極具質量的速球與招牌變速球，成功將這位二刀流巨星三振出局。道奇隊總管高姆茲（Brandon Gomes）對此大加讚賞，認為史東的球威已恢復至手術前的巔峰狀態。
另一位同樣經歷手術重生的右投萊恩，則透過「馬力」強化縮短回歸時程。在接受韌帶重建手術（Tommy John）後的復健期，萊恩積極進行肉體改造，使其速球球速從原先的90英里後半段，一舉躍升至能觸及100英里（約161公里）的恐怖境界。
報導分析，萊恩目前擁有多達7種球路的組合，在增重後投球迫力倍增。他在2024年大聯盟初登場時曾繳出防禦率1.33的驚人數據，若能維持健康，將成為道奇隊在短期決賽中調度極為靈活的一張王牌。
道奇隊教練團指出，2026年球季由於大谷翔平將全面回歸投打二刀流，先發輪值的運用將比往年更加細膩。在此背景下，史東與萊恩這兩位正值27歲黃金年齡的右投，透過科學化的肉體改造重返戰場，不僅深度強化了輪值厚度，也顯示出大谷翔平對隊友在自我要求上的正向影響力。