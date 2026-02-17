除夕夜吃完年夜飯後，將迎來走春出遊熱潮，春節最大難題之一就是找停車位，不想要停到貴桑桑的停車場，《NOWNEWS》整理，全台各縣市春節期間路邊停車優惠，一文掌握免費停車時段、地點，屏東縣、宜蘭都有學校開放校園停車。
🟡台北市路邊停車免費
春節連假自2月14日至115年2月22日，臺北市停車管理工程處（下稱停管處）表示，路邊停車格位部份，除夕以外的其他春節假期期間，除原週日收費之路邊停車格，部分路段維持收費之外，其餘收費路邊停車格，均暫停收費。115年春節連續假期路邊及路外停車場收費一覽表看這。
此外，現場管制時段牌面採星期制者，不因不收費而改變管制內容，民眾停放路邊停車格時請務必詳讀標誌
🟡新北市
新北市交通局表示，今年春節9天連假期間，新北市路邊汽機車平日收費停車格暫停收費，除夕、大年初一則全面暫停收費，部分地區假日收費路段則維持正常收費。
今年預期春節出遊的車潮多，初一路邊停車免費外，2月18日（大年初二）至2月22日（大年初六），板橋、三峽、鶯歌、三重、蘆洲、淡水、林口、五股、八里、中和、新店、金山、深坑、石碇及坪林部分假日收費路段則維持正常收費，以提升周轉率。
🟡 基隆市
（一）2月16日（除夕）星期一至2月19日（初三）星期四，共計4日；全市路邊停車暫停收費。
（二）2月20日（初四）星期五彈性放假，為維持基隆市觀光 景點周邊停車秩序並配合各商圈營運時間，調整如下:
暫停收費時間為上午9時起至下午5時
暫停收費路段：中船路、安樂路一段、基金一路208巷、 中正路、安一路、中山一、二路段、實踐路、實踐路294巷、深溪路、調和街、漁港三街、百一街、百三街、百五街、百六街、百七街、福一街、福一街172巷、福二街、 福三街、福五街、福六街、明德一路、明德二路、崇智街、永富路、自治街、崇德路、東光路32巷、光一路、復興路、中華路、東勢街、八堵路、東碇路。
其他正常收費路段：仁一路、仁二路、仁三路、信一路、 信二路、信三路、信四路、信五路、義一路、義二路、義 三路、義四路、義七路、義九路、愛二路、孝三路、忠三路、安樂路二段、南榮路、六和街兩側、東明路、中正路 (市府後門)、海興游泳池、湖海路一、二段及收費貨車 裝卸專用區。
🟡桃園市
因應115年農曆春節連續假期，桃園市全市公有路邊收費停車格，將於2月14日（星期六）至2月22日（星期日）期間暫停收費。
另提醒民眾，停車繳費通知單之繳費截止日期如落於2月14日至2月24日者，繳費期限截止日期將順延至2月25日止，期間不列為逾期繳費案件。
🟡新竹市
新竹市自2月14日起至2月22日，路邊停車人工開單路段將全面暫停收費；無人化停車場及路外停車場則維持正常收費。此外，部分商圈、交通節點及生活機能密集區的智慧車柱路邊停車場，因停車需求較高，將維持正常收費，包括東大路、中央路、三民路、府後街、竹蓮街、西大路及關新路等路段，以方便民眾走春及採買。民眾停車時，請留意車格旁智慧車柱所公告的收費資訊。
🟡苗栗縣
2月16日至21日（除夕至大年初五）暫停收費，大年初六（22日）恢復收費。
🟡宜蘭縣
今（115）年春節9天連續假期，爲方便供返鄉縣民及市區採購年貨民眾就近停車，除夕至初四全縣路邊收費停車格暫停收費（2月16日至2月20日)。學校開放，中華國小、力行國小、竹林國小、南安國中、蘇澳國小、員山國小、憲明國小免費停車。
🟡台中市
為方便民眾春節停車，市府自2月16日（除夕）至2月20日（初四），台中市公有路邊汽、機車停車格暫停收費，但委外經營平面停車場及所有立體停車場均照常收費。
🟡彰化縣
大年初一，員林市暫停收費，彰化市、鹿港鎮、和美鎮、北斗鎮維持正常收費。
🟡南投縣
維持正常收費
🟡嘉義市
春節期間自除夕至初四（2月16日至2月20日），公有路邊停車格停止收費，另外也在建國二村、復興新村市地重劃範圍內新生延平路口於春節期間提供48席臨時路外汽車停車場，請民眾停車依循標誌標線規定行車與停放
🟡台南市
為方便民眾迎新走春，2月16日至2月19日（除夕至初三），台南市路邊停車格位（含智慧停車柱格位）將暫停收費。不過往年台南地區在年初四、五遊客最多，為提升路邊停車格位周轉率，因此年初四和初五恢復停車收費
🟡高雄市
高雄市因應2026年農曆春節，公有路邊停車場及由開單員收費之公有路外平面停車場（不含果嶺自然公園南北側汽機車停車區、八德南-文前松藝路邊停車區、澄清巷公有停車區及永泰南路冬日遊樂園臨時停車區），115年2月16日除夕至115年2月19日（星期四）初三共計4天暫停收費。
高雄市政府交通局宣布，2月17日（初一）至2月21日（初五），將在旗津、美濃、旗山老街等9處熱門景點周邊，開放21處臨時停車空間，共提供721格車位，供民眾免費入場停放，請依各停車處所開放時間停放及離場。
開放包括：鼓山區南壽山、旗津風車公園、旗山老街周邊、美濃原鄉緣紙傘文化村與東門、福安、竹子門一帶、六龜市區、寶來溫泉、新威地區，以及內門南海紫竹寺等地周邊做為臨時停車空間
🟡屏東縣
屏東部分路段及停車場2/16（除夕）上午8點至2/19（初三）晚上10點暫停收費暫停收費，約有6000格汽機車停車位免費。此外，還有29所學校開放校園停車，2026年春節服務不打烊校園開放停車服務學校看這。
🟡花蓮縣
115年2月14日（六）至3月3日（二）元宵節止，「原永發停車場東洋站空地」全時段開放民眾免費臨時停放車輛，以有效紓解春節及連假期間的停車壓力，該空地將於3月3日後歸還土地管理單位，屆時請民眾務必於期限前將停放車輛駛離。
🟡台東縣
自2月14日至22日，路邊停車不收費，包括汽車、機車停車格。
我是廣告 請繼續往下閱讀
春節連假自2月14日至115年2月22日，臺北市停車管理工程處（下稱停管處）表示，路邊停車格位部份，除夕以外的其他春節假期期間，除原週日收費之路邊停車格，部分路段維持收費之外，其餘收費路邊停車格，均暫停收費。115年春節連續假期路邊及路外停車場收費一覽表看這。
此外，現場管制時段牌面採星期制者，不因不收費而改變管制內容，民眾停放路邊停車格時請務必詳讀標誌
🟡新北市
新北市交通局表示，今年春節9天連假期間，新北市路邊汽機車平日收費停車格暫停收費，除夕、大年初一則全面暫停收費，部分地區假日收費路段則維持正常收費。
今年預期春節出遊的車潮多，初一路邊停車免費外，2月18日（大年初二）至2月22日（大年初六），板橋、三峽、鶯歌、三重、蘆洲、淡水、林口、五股、八里、中和、新店、金山、深坑、石碇及坪林部分假日收費路段則維持正常收費，以提升周轉率。
🟡 基隆市
（一）2月16日（除夕）星期一至2月19日（初三）星期四，共計4日；全市路邊停車暫停收費。
（二）2月20日（初四）星期五彈性放假，為維持基隆市觀光 景點周邊停車秩序並配合各商圈營運時間，調整如下:
暫停收費時間為上午9時起至下午5時
暫停收費路段：中船路、安樂路一段、基金一路208巷、 中正路、安一路、中山一、二路段、實踐路、實踐路294巷、深溪路、調和街、漁港三街、百一街、百三街、百五街、百六街、百七街、福一街、福一街172巷、福二街、 福三街、福五街、福六街、明德一路、明德二路、崇智街、永富路、自治街、崇德路、東光路32巷、光一路、復興路、中華路、東勢街、八堵路、東碇路。
其他正常收費路段：仁一路、仁二路、仁三路、信一路、 信二路、信三路、信四路、信五路、義一路、義二路、義 三路、義四路、義七路、義九路、愛二路、孝三路、忠三路、安樂路二段、南榮路、六和街兩側、東明路、中正路 (市府後門)、海興游泳池、湖海路一、二段及收費貨車 裝卸專用區。
🟡桃園市
因應115年農曆春節連續假期，桃園市全市公有路邊收費停車格，將於2月14日（星期六）至2月22日（星期日）期間暫停收費。
另提醒民眾，停車繳費通知單之繳費截止日期如落於2月14日至2月24日者，繳費期限截止日期將順延至2月25日止，期間不列為逾期繳費案件。
🟡新竹市
新竹市自2月14日起至2月22日，路邊停車人工開單路段將全面暫停收費；無人化停車場及路外停車場則維持正常收費。此外，部分商圈、交通節點及生活機能密集區的智慧車柱路邊停車場，因停車需求較高，將維持正常收費，包括東大路、中央路、三民路、府後街、竹蓮街、西大路及關新路等路段，以方便民眾走春及採買。民眾停車時，請留意車格旁智慧車柱所公告的收費資訊。
🟡苗栗縣
2月16日至21日（除夕至大年初五）暫停收費，大年初六（22日）恢復收費。
🟡宜蘭縣
今（115）年春節9天連續假期，爲方便供返鄉縣民及市區採購年貨民眾就近停車，除夕至初四全縣路邊收費停車格暫停收費（2月16日至2月20日)。學校開放，中華國小、力行國小、竹林國小、南安國中、蘇澳國小、員山國小、憲明國小免費停車。
🟡台中市
為方便民眾春節停車，市府自2月16日（除夕）至2月20日（初四），台中市公有路邊汽、機車停車格暫停收費，但委外經營平面停車場及所有立體停車場均照常收費。
🟡彰化縣
大年初一，員林市暫停收費，彰化市、鹿港鎮、和美鎮、北斗鎮維持正常收費。
維持正常收費
🟡嘉義市
春節期間自除夕至初四（2月16日至2月20日），公有路邊停車格停止收費，另外也在建國二村、復興新村市地重劃範圍內新生延平路口於春節期間提供48席臨時路外汽車停車場，請民眾停車依循標誌標線規定行車與停放
🟡台南市
為方便民眾迎新走春，2月16日至2月19日（除夕至初三），台南市路邊停車格位（含智慧停車柱格位）將暫停收費。不過往年台南地區在年初四、五遊客最多，為提升路邊停車格位周轉率，因此年初四和初五恢復停車收費
🟡高雄市
高雄市因應2026年農曆春節，公有路邊停車場及由開單員收費之公有路外平面停車場（不含果嶺自然公園南北側汽機車停車區、八德南-文前松藝路邊停車區、澄清巷公有停車區及永泰南路冬日遊樂園臨時停車區），115年2月16日除夕至115年2月19日（星期四）初三共計4天暫停收費。
高雄市政府交通局宣布，2月17日（初一）至2月21日（初五），將在旗津、美濃、旗山老街等9處熱門景點周邊，開放21處臨時停車空間，共提供721格車位，供民眾免費入場停放，請依各停車處所開放時間停放及離場。
開放包括：鼓山區南壽山、旗津風車公園、旗山老街周邊、美濃原鄉緣紙傘文化村與東門、福安、竹子門一帶、六龜市區、寶來溫泉、新威地區，以及內門南海紫竹寺等地周邊做為臨時停車空間
🟡屏東縣
屏東部分路段及停車場2/16（除夕）上午8點至2/19（初三）晚上10點暫停收費暫停收費，約有6000格汽機車停車位免費。此外，還有29所學校開放校園停車，2026年春節服務不打烊校園開放停車服務學校看這。
🟡花蓮縣
115年2月14日（六）至3月3日（二）元宵節止，「原永發停車場東洋站空地」全時段開放民眾免費臨時停放車輛，以有效紓解春節及連假期間的停車壓力，該空地將於3月3日後歸還土地管理單位，屆時請民眾務必於期限前將停放車輛駛離。
自2月14日至22日，路邊停車不收費，包括汽車、機車停車格。